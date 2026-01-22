Glad och aktiv 28-årig tjej i västra Stockholm söker ny assistent till sitt
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans I Balans I Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Jag söker en assistent som är rolig att umgås med eftersom jag själv är socialt aktiv med både vänner och mina assistenter. Jag tycker mycket om musik, konserter, att röra på mig och sport.
Jag förstår allt du säger men själv kommunicerar jag med hjälp av både PODD, kroppsspråk och bokstavstavla. Jag är väldigt tydlig i min kommunikation och söker därför någon som är lyhörd och tydlig tillbaka. Det är viktigt för mig att du pratar svenska så att vi förstår varandra.
Jag behöver hjälp med allt i min vardag, såsom på och avklädning, hygien, mat och kommunikation. Utöver det behöver jag även stöd på min dagliga verksamhet. Jag kan gå själv med hjälp av stöd från mina assistenter. På vardagar är jag på min dagliga verksamhet och deltar i löpgrupp.
Min assistans består av dubbelbemanning större delen av tiden, vilket innebär att du kommer jobba tillsammans med en av min andra assistenter. Men ensamarbete kan förekomma vid vakanser. Det ingår en del enklare medicinska moment eftersom jag har epilepsi. Om du har tidigare erfarenhet av epilepsi är det meriterande.
Jag söker dig som är:
En som lyssnar på mig.
En som är rolig och kan skoja.
En som kan göra mat.
En som kan hjälpa mig att ta eget ansvar på DV och hemma.
Ett pluss om man kan spela instrument, men viktigaste är att dom har ett musikintresse som jag.
Viktigt att lära sig om mina mediciner, hur man ger dom.
En som kan vara lugn runt mig, är man tveksam fråga mig eller dom man jobbar med.
Komma ihåg rutiner och saker.
Fråga mig om det är något ni undrar.
Komma på nya aktiviteter, komma med förslag till mig.
Planera mina dagar tillsammans med mig.
Någon som vill stanna länge. Önskar inte byta assistent hela tiden.
Bra om man känner till epilepsianfall.
Håller sig lugn när jag har ett anfall. Inte blir stressad, håller om mig och pratar lugnt.
Om tjänsten: Du blir anställd på 50% och kommer att jobba enligt överenskommelse på ett rullande schema med 20 timmar/vecka.
Du kanske pluggar eller jobbar deltid redan och ser detta som ett roligt och lärorikt extrajobb.
Arbetstiderna är:
Vardag dag/kväll Helg dag/kväll, kan vid undantag förändras vid aktiviteter.
Din arbetsplats kommer att vara både hemma hos mig i Bromma.
Och du kommer få vara med mig på jobbet.
Övrigt om tjänsten:
• Individuell lönesättning.
• Avtal Fremia.
• Friskvårdsbidrag.
Lön: Avtal Fremia-Kommunal, individuell lönesättning. För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i Balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935) Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
9699725