Glad & social servitör sökes till vår restaurang! Katrinedalskrogen.
Gamla News Kök O Bar AB / Servitörsjobb / Karlskoga
2025-09-03
Vi på Katrinenedalskrogen söker en ny kollega som vill vara med och skapa härliga luncher för våra gäster. Vi letar efter dig som är extrovert, omtänksam och glad - och som tycker om att möta människor.
Arbetet är vardagar mellan kl. 10.00-15.00 (ca 5 timmar/dag), perfekt för dig som vill ha ett deltidsjobb på dagtid.
Hos oss får du:
Möjlighet att arbeta i en trivsam och familjär miljö
Chansen att lära dig något nytt inom restaurangbranschen
Vara en del av ett glatt och energiskt team
Vi söker dig som:
Är omtänksam och ger bra service
Har en positiv inställning och vill bidra till en trevlig stämning
Är nyfiken på att utvecklas och lära dig mer
Arbetstid: ca 10.00-15.00, måndag-fredag
Omfattning: Deltid, lunchpass
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: info.katrinekrogen@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gamla News Kök O Bar AB
(org.nr 556816-8859)
Katrinedalsgatan 10 (visa karta
)
691 31 KARLSKOGA Arbetsplats
Gamla News Kök & Bar AB Jobbnummer
9491059