Glad medarbetare sökes - 75%-100% på Sibylla Laxå
Swedish Food Partner AB / Restaurangbiträdesjobb / Laxå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Laxå
2026-03-09
Matklassiker i ny skepnad! Vi söker dig som älskar att ge service i högt tempo och vill vara med och vill bli en ambassadör i restaurangkedjan Sibyllas utveckling.
Vi söker nu dig som vill vara med att ta Sibylla Laxå till nästa nivå. Det är viktigt att du är beredd att ge det lilla extra till våra gäster. Sibylla Laxå ska vara uppskattat för god mat, trevlig personal, ren och trevlig miljö samt snabb service.
Tjänsten är på 75-100%. Tillträde omgående. Du ska kunna ta dig till och från arbetet obehindrat och kunna jobba dagtid, kvällstid, vardagar och helger.
Din viktiga roll blir att möta våra matgäster med glatt humör och god service. I arbetsuppgifterna ingår matberedning, kassaarbete, servering och att hålla rent och snyggt. Vi vet att du med din positiva grundattityd sprider god stämning bland gäster och kollegorna i teamet. Du är noggrann och klarar att arbeta när det blir stressigt. Det är meriterande, men inget krav att du arbetat inom restaurangområdet eller har är tidigare erfarenheter av liknande arbete och/eller kassavana.
Du kan göra dig förstådd på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan redan nu och att hälsa dig välkommen i Sibyllafamiljen.
Sök redan idag! Urval sker löpande!
Sibylla är ett av Sveriges mest kända och folkkära varumärken, med stolta traditioner ända sedan 1932. Vi är idag ca 140 Sibylla restauranger. Det viktigaste för oss är att våra gäster "Har det gott!" Vi vill bjuda på nylagad, god mat serverad med värme och med en ambition om att vara Sveriges mest omtycka snabbservicerestaurang. Sibylla-kedjan drivs av Nordic Fast Food AB, som ägs gemensamt av franchisetagarna.
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
