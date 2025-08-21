Glad man söker personlig assistent till sitt team i Vingåker!
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vingåker
2025-08-21
OM JOBBET
Jag är en glad och social 39-årig man som bor i Vingåker.
Nu söker jag förstärkning till mitt team av assistenter! Jag har en CP-skada, där funktionsnedsättningen är fysisk.
Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med helheten i min vardag med allt från matlagning, hushållssysslor och vara med på fritidsaktiviteter samt övriga uppdrag som jag innehar. Mina intressen är egen träning, kolla på all möjlig sport, politik och musik.
DU SOM SÖKER ÄR
Jag söker dig som är omtänksam, social, ansvarsfull och har ett varmt hjärta. Plus är om du gillar att ta hand om ett hem i stort och smått samt gillar träning, kost och hälsa!
Jag ser gärna att du arbetat som personlig assistent tidigare eller har erfarenhet från arbete inom vården, men det är ändå din personlighet som är avgörande.
Körkort är meriterande men inte ett krav.
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Jag söker två assistenter.
En som kan jobba en fast helg i månaden, samt vara timvikarie, start snarast.
En som kan jobba ca 50% på en fast schemarad, start slutet av oktober.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Omgående eller vid överenskommelse.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2025-09-30. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/belastningsregistret-barn-med-funktionsnedsattning/.
Registerutdraget du ska använda heter "LSS - utdrag belastningsregistret".
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss: http://www.vivida.sehttps://www.youtube.com/channel/UC-iIgCvlt8r5VH5UcKmLD8whttps://www.instagram.com/vivida.se/https://www.facebook.com/vividaassistans/https://www.linkedin.com/company/vivida-assistans-ab?original_referer=https%3A%2F%2Fvivida.se%2Fhttps://www.tiktok.com/@vividaassistans Ersättning
Fast timlön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DH AUG".
Detta är ett deltidsjobb.
Vivida Assistans AB (org.nr 556666-3265)
Vivida Assistans AB Jobbnummer
9469178