Glad man i 26-årsåldern söker Personliga Assistenter i Täby
2025-09-23
Är du en social och ansvarsfull person som söker en fast tjänst eller ett kul extrajobb? Vi söker engagerade och ansvarsfulla personliga assistenter till en glad 26-årig man boende i Täby.
Om uppdraget
Kunden var med om en bilolycka för några år sedan har fått hjärnskador och fysiska skador efter det. Han bor själv i en lägenhet centralt i Täby, men har anhöriga i närheten som han gärna träffar. Han har ett stort intresse för sport och bilar och har stort fokus på sin rehabilitering för att få en så bra återhämtning som möjligt. Han är för närvarande rullstolsburen, men han har en stark vilja och målmedvetenhet att kunna gå igen i framtiden.
Vi söker nu assistenter som vill vara med på denna mans rehabiliteringsresa och hjälpa honom att nå så bra återhämtning som möjligt. Som personlig assistent kommer du att vara en viktig del av hans dagliga liv och hans fortsatta rehabilitering. Vi söker dig som är intresserad av att stötta honom både fysiskt och mentalt i hans resa mot ökad funktion och livskvalitet.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innebära:
• Stöd vid förflyttningar och träning
• Hjälp med personlig hygien och dagliga aktiviteter
• Aktivt deltagande i rehabiliteringsövningar och träning
• Allmänt stöd i vardagen
Vi söker dig som:
• Har ett intresse för träning och rehabilitering (erfarenhet av detta är ett plus)
• Är tålmodig, lyhörd och har en positiv inställning
• Är ansvarsfull och engagerad i att hjälpa andra
• Har erfarenhet av eller är intresserad av att arbeta som personlig assistent (erfarenhet inom området är meriterande men inte ett krav)
• Är flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsuppgifter och situationer
Arbetstid
Vi söker vikarier som kan hoppa in vid ordinarie personals frånvaro, är du rätt person finns möjligheten till en fast rad.
• Dagtid ca kl. 09.00-17.00
• Kvällstid inkl väntetid (sovande jour) ca kl. 16.00-08.30
Vi erbjuder
Friskvård, utbildning, introduktion och en härlig kund att arbeta hos. Vi har kollektivavtal och ett nära arbetssätt.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
