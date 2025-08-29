Glad liten tjej söker en ny personlig assistent till vårat team.
Om mig:
Jag är en liten tjej som bor tillsammans med min familj i Hässelby.
Jag har personlig assistans vilket ger mig möjlighet att leka, upptäcka och utvecklas på mitt eget sätt, med hjälp av dig som min personliga assistent.
Jag tycker mycket om att lyssna på musik, titta på film och i böcker, leka och umgås med min familj. Jag har en del behov som gör att jag ibland behöver hjälp, till exempel om jag får ett epilepsianfall, behöver hjälp med min andning eller bara vill vila tryggt i soffan med någon nära.
Jag hoppas att du vill vara med och hjälpa mig leva mitt liv på mitt sätt - i mitt tempo, med lek, bus och trygghet.
Om dig:
Jag söker dig som är en varm, inkännande och tålmodig person som förstår vad det innebär att vara ett stöd i någon annans vardag? Då kanske du är precis rätt person för mig.
Jag tror att du kvinna, gärna med erfarenhet av att arbeta med barn - men det viktigaste är att du verkligen tycker om barn och har ett stort hjärta. Du är trygg i dig själv, noggrann, omtänksam och har lätt för att läsa av situationer och känslor. Att du är fysiskt rörlig är viktigt, då jag även behöver hjälp med mina förflyttningar.
Du pratar bra svenska, då du ibland behöver hjälpa mig att förstå och göra mig förstådd - både i tal och skrift. Du använder inte parfym eller starkt doftande produkter på jobbet. Har du dessutom barnasinnet kvar och tycker det är roligt att leka och hitta på saker? Perfekt! För det gör jag också.
Om du kan följa med på resor ibland så skulle det vara toppen.
Tjänsten:
Är framför allt förlagd till helgerna och arbetstiderna kan variera något. Jag tänker mig att du kanske kan jobba 13-18 eller ibland 15-21 beroende på vilka planer min familj har och vad vi kommer överens om. Eventuellt kan tjänsten utökas med tiden, men till en början önskar jag bara helgerna.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling, eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige samt utdrag ur polisregistret. Detta beställs på www.polisen.se
Välj det utdrag som heter Arbete med barn med funktionsnedsättning
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal). Läs mer på www.assistansibalans.se Ersättning
