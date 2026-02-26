Glad kvinnlig personlig assistent för föräldrarvikariat sökes till kvinna i
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans I Balans I Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
.
Om mig:
Jag är en 28-årig kvinna boende i Huddinge, och söker nu med ljus och lykta efter en fantastisk vikarie för min assistent som går på föräldraledighet. Det viktigaste är att vår personkemi fungerar, allt annat kan du lära dig av mig eller mitt befintliga assistent-team.
Jag är en person som gillar när det händer saker i mitt liv som bidrar till att frigöra livskraft . Jag är väldigt kreativ och gillar skapande i många olika former. I mitt liv är det inte ovanligt att jag målar, bakar, skapar musik, hänger med vänner och kollar på serier/filmer. Gärna allt på samma gång!
Jag tycker om att resa men gillar även att ta det lugnt på hemmaplan. Jag är väldigt humoristisk så jag förlänger gärna ditt liv med många skratt!
Om dig: För att trivas bör du vara inlyssnande och ha förståelse för en annan persons behov, och kunna sätta dennes behov i centrum.Du bör uppskatta att både arbeta ensam och i grupp.Fördelaktigt om du kan någon typ av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation), eller har intresse av att lära dig.Vi ser gärna att du är påhittig och kreativ.Du bör ha en positiv inställning till livet, eftersom det återspeglar mitt egna synsätt.
Krav: Du tål pälsdjur, då jag ibland rör mig i miljöer där dessa finns.Du är rökfri under arbetstid.Du behärskar det svenska språket i tal och skrift, vilket är viktigt då jag kommunicerar via AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).Du kan följa med under resor, då jag framförallt reser till mitt landställe, men ibland även gör små nöjesresor.
Meriterande:Erfarenhet av att ha arbetat som personlig assistentKunskap inom AKK, speciellt bliss.Erfarenhet av att ha arbetat med personer med funktionsnedsättningar
Om tjänsten: Som personlig assistent hos mig kommer du att få assistera mig att leva livet fullt ut. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vad jag tar mig an, men oavsett vad som sker kommer du vara behjälplig i alla delar av livet. Det kan vara allt ifrån att vara mina armar, till att strukturera upp mina dagar, komma på något smidigt sätt för mig att lösa städningen - eller att dela ett gott skratt tillsammans. Det är därför viktigt att vara inlyssnande och att inte vara rädd för att testa något nytt. Det viktiga är därför inte vad du redan kan, utan hur mottaglig du är för att lära dig hur jag vill ha mitt liv.
Tjänsten är ett föräldravikariat på 75% i ett år, med eventuell möjlighet till förlängning.
Arbetet är förlagt framförallt till dagtid, men arbete kvällar och helger sker regelbundet (vaken natt kan i undantagsfall även förekomma).Tillträde enligt Ö.K.Det finns även möjlighet att ta extrapass och komma upp i mertid. Det ingår även ett arvoderat uppdrag som innebär att du delar bemanningsansvar vid sjukdom med övriga kollegor.
Bemanning:
Det ingår ett utökat (och arvoderat) bemanningsuppdrag i den här tjänsten som innebär att man vissa veckor måste vara anträffbar på annan tid än arbetstid, för att i situationer då ingripande krävs ringa in en vikarie eller själv hoppa in och assistera. Detta är Assistans i Balans sätt att säkerställa att våra uppdragsgivare alltid har en välbekant assistent vid sin sida. Uppdraget delas av alla assistenter som arbetar efter ett regelbundet schema.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se
Välkommen in med din ansökan via formuläret nedan.
Hoppas vi ses! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i Balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935) Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
9766572