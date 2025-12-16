Glad kille boende i centrala Övertorneå söker fler assistenter till sitt t
2025-12-16
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Främst vardagar- dag, kväll- natt (stor del aktiv tid på natten)
Jag är en glad kille som bor i egen lägenhet i centrala Övertorneå och jag har assistans dygnets alla timmar så hos mig finns det även nattarbete.
Badar på badhuset flera gånger per vecka, på sommaren då på utebadet
så en klar fördel om du tycker om vatten/ att vara i bassäng.
Hos mig är behovet främst vardagar då jag vistas hos mina föräldrar på helgerna.
Som person är du lugn, flexibel och lojal. Kunskaper i svenska språket motsvarande gymnasial nivå, tal och skrift.
God Assistans har kollektivavtal och vi erbjuder goda anställningsvillkor. Ansök redan idag, urval sker löpande.För denna tjänst krävs utdrag från belastningsregistret så beställ gärna utdraget redan idag så att du är förberedd om du blir aktuell för anställning.
God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
I samband med anställning behöver uppvisa svenskt medborgarskap genom pass personbevis eller nationelltpersonbevis
Varmt välkommen med din ansökan och intervjuer sker fortlöpande så vänta inte med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
