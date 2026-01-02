Glad cafémedarbetare sökes för extrajobb på helger
2026-01-02
Bli en del av Brogyllens härliga team!
Brogyllen är ett anrikt konditori och familjeföretag grundat 1962. Vi älskar vårt hantverk, våra råvaror och den vardagslyx vi får skapa för våra gäster - alltid med omtanke och stolthet. I vårt stenugnsbageri i Mölndal bakas bröd på surdeg och tradition, och i våra konditorier skapar vi klassiska bakverk och tårtor med modern finess.
Vi är ett varmt och engagerat team som gillar att ha roligt på jobbet, stötta varandra och tillsammans skapa riktigt fina upplevelser för våra gäster.
Nu söker vi en glad och serviceinriktad extramedarbetare till våra caféer
Omfattning: ca 15 timmar/vecka
Arbetstid: främst helger
Start: omgående
Vi tror att du är någon som...
Trivs i ett högt tempo och kan behålla struktur även när det är mycket att göra
Har lätt för att le och tycker om mötet med människor
Är ansvarstagande, flexibel och tar egna initiativ
Gillar försäljning och att skapa härliga kundupplevelser
Brinner för service, gott fika och kvalitet i varje detalj
Är nyfiken och vill utvecklas tillsammans med oss
Har avslutad gymnasial utbildning (krav)
Har tidigare erfarenhet från café, restaurang eller liknande serviceyrke (krav)
Hos oss får du:
Ett roligt och varierande extrajobb i en inspirerande miljö
Kollektivavtal (HRF) för trygghet
Grundläggande baristautbildning
Ett engagerat team där vi hjälps åt och har kul på jobbet
Möjlighet att bidra, påverka och utvecklas
Vill du bli en del av Brogyllen?
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande och ser fram emot att träffa dig!
Här får du chansen att vara med och skapa riktigt fina fikastunder tillsammans med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: konditori@brogyllen.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafébiträde".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556472-4820), https://www.brogyllen.se/ Arbetsplats
Brogyllen Jobbnummer
9667783