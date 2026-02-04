Glad Butikssäljare Med Cykelintresse Till Movs Göteborg
Movs Technology Group AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-02-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Movs Technology Group AB i Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
MOVS Göteborg växer så det knakar !!
Vill du jobba med cyklar, elcyklar i ett roligt, högt tempo och härligt team?
MOVS Göteborg växer så det knakar och vi söker nu, bland annat, en driven och serviceinriktad butikssäljare som vill bli en del av vårt fantastiska team! Hos oss får du varierande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas - ena stunden hjälper du en kund att hitta deras drömcykel, nästa stund guidar du kring tillbehör, mopeder eller elcyklar. Det förekommer även en del montering av cyklar och du kan även få göra service jobb om du har kompetens för detta.
Vi är en av Sveriges främsta återförsäljare av elcyklar, vanliga cyklar och vi erbjuder en arbetsplats med högt tempo, variation och massor av teamkänsla.
Om rollen
Som skruvande butikssäljare hos MOVS Göteborg kommer du att:
Sälja cyklar, elcyklar, elmopeder och tillbehör
Ge kunderna förstklassig service och guidning
Hjälpa kunderna hela vägen genom försäljningsprocessen
Se till att butiken är i toppskick och hyllorna alltid är påfyllda
Använda datorn för administration och orderhantering
Kommunicera med både kunder och leverantörer, även på engelska
Vid behov leverera cyklar till kunder med vår MOVS-skåpbil
I olika utsträckning serva och meka med cyklarna som kommer in i verkstaden med ledning av vår mekaniker.
Hantera & dokumentera olika supportärenden mot alla de större företagen i branschen.
Om det passar dig så kan vi anpassa arbetstidsmåttet mellan 50-100 %
Vi söker dig som
Har lite mer än grundläggande datorvana - krav
Är driven, glad, positiv och serviceinriktad - krav
Är bra på att kommunicera, både på svenska och engelska - krav
Trivs i ett högt tempo och gillar variation i arbetet
Har säljdriv och gillar att göra bra affärer
Har intresse eller erfarenhet av cyklar och mopeder (meriterande, men inte ett krav)
Har Erfarenhet av att meka med cyklar / elcyklar (meriterande, men inte ett krav)
Har B-körkort (meriterande)
Arbetstid
Butiken har öppet
Vardagar: 12:00-18:00
Helgöppet under högsäsong: lördagar 11:00-15:00
Arbetspass kan variera mellan 09:00 och 18:30
Helgarbete delas på schema mellan säljteamet
Varför MOVS Göteborg?
Ett roligt, varierande och stimulerande jobb
Chans att utvecklas inom försäljning, kundservice och teknik
Ett stöttande och socialt team som hjälps åt
Möjlighet att jobba med några av marknadens bästa cykel- och mopedmärkenPubliceringsdatum2026-02-04Så ansöker du
Vi rekryterar löpande till denna och flera tjänster som ligger ute nu. Tjänsten kan tillsättas omgående - så vänta inte med din ansökan!
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av MOVS Göteborg. Vi ser fram emot att höra från dig!
Spontanbesök undanbedes Vi har tyvärr inte tid att spontant träffa alla trevliga människor som söker jobb i butiken. Så vänligen respektera att vi hör av oss, när vi gått igenom ansökningarna och om du är den rätta bokar vi en tid då vi kan sitta ner i lugn & ro och se om.
Stort tack på förhand vi ser fram emot din ansökan !
Alex Butikschef MOVS Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5449724-1822718". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movs Technology Group AB
(org.nr 556656-9140), https://career.movsbike.com
Övre Husargatan 28 (visa karta
)
413 14 GÖTEBORG Arbetsplats
Movs Jobbnummer
9721764