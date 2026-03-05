Glad 27-åring tjej söker en personlig assistent, är det kanske du?
2026-03-05
Jag är en tjej på 28 år som har en CP-skada. Det innebär att jag behöver hjälp med det mesta i vardagen och med annat som jag tycker är kul. Det kan vara allt från bad, fotbollsmatcher, konserter/festival och andra fritidsaktiviteter. Jag gillar också att bada, träna på gym, gå på stan, lyssna på musik, se på film och läsa böcker.
Att träna motorik och kommunikation är två viktiga delar för min utveckling. För kommunikationens skull skall du tala god svenska och vara lyhörd för signaler.
Jag söker dig, Kvinna, som drivs av nya utmaningar och som har ett öppet sinne. Om du är flexibel och engagerad samt har viljan att förändra är du välkommen att ingå i vårt team där du får kontinuerlig fortbildning/handledning. Viktigt att inte vara rädd för den nya tekniken då det förekommer en del tekniska hjälpmedel.
Jag vill att Du som söker denna tjänst ska vara mogen, ansvarsfull, lyhörd, driftig, påhittig och mycket engagerad i ditt uppdrag. Respekt är ett nyckelord som jag vill skall genomsyra ditt sätt att se på yrket som personlig assistent.
Stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper.
Du skall vara ett stöd för mig i min vardag då jag behöver din hjälp för att få allting att fungera som jag vill. För att jag skall få kontinuitet i min personliga assistans vill jag att din önskan om att få tjänsten är långsiktig.
Du bör vara mellan 20-40 år och bo i närheten av Ale kommun (jag bor ca 20 minuter från centrala Göteborg med pendeln).
Du bör ha erfarenhet av omsorgsyrken och tidigare arbetat som personlig assistent och kunna teckenspråk, detta är dock inget krav.
Det är viktigt att du inte har några fysiska besvär med rygg och axlar eftersom jag behöver hjälp med daglig livsföring såsom av - och påklädning, hygien, förflyttning mellan olika hjälpmedel samt när jag tränar och simmar.
Arbetstiden är förlagd till hemmet men kan även ske på annan plats.
Arbetspassen är som oftast dygnspass men det kan förekomma ett par rena dagpass.
Tjänstgöringsgraden ligger på ca 60% Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
Mail
E-post: rekrytering@konsensus-assistans.se
