Glad 18-årig tjej med CP-skada söker personlig assistent, Jungfrusund.
2025-09-22
Jag lever med en CP-skada och sitter i rullstol. Du kommer att vara mina armar och ben och du kommer att hjälpa mig med allt från att assistera mig i min kommunikation, hjälpa mig att äta, allt kring hygien, mina förflyttningar, min dagliga nödvändiga stretch och annan träning. Jag är nyfiken på det mesta, tycker att det är roligt när det händer saker som att bada, gå på Gröna Lund, åka utförsåkning (biski) eller göra någon utflykt i stan/skogen.
Du måste ha humor och ung i sinnet för att assistera mig som tonåring, vara påhittig, ha hög arbetsmoral och passa tider.Har du erfarenhet av arbete med ungdomar med särskilda behov och/eller inom vård/omsorg är det bra, men inte ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet och att jobba i en familj. Du skall kunna jobba ensam, men även vara en bra lagspelare, då du ingår i ett team av assistenter, där mycket tid kommer vara dubbelassistans eller om ni måste vikariera när någon blir sjuk, men också med resten av min familj. Ser du möjligheter och har lätt till skratt är jag säker på att vi kommer att trivas bra tillsammans!
• Observera att vi endast söker kvinnliga assistenter, samt att Du skall vara rökfri.
• Pratar flytande svenska för att assistera mig i min kommunikation
Lediga Tjänsterna som vi söker assistenter för varannan vecka, jämna veckor (Ekerö, Jungfrusund).
måndag till fredag em/kväll 15.30-21.00 och helger dagtid/kväll 9.00-21.00
Söndag till Måndag natt 21.00-07.30
Vi söker även dig som vill ha en blandad tjänst kväll/natt/helg.
Tjänstgöring 20-50% enligt överenskommelse eller om du bara vill arbeta extra.
Tjänsten är placerad varanna vecka (jämna veckor) på Ekerö när jag bor hos min Papppa.
Anställningsform: Timanställning, Anställningen kan övergå till visstid så länge uppdraget varar vid gott samarbete. Anställningsvillkor, ob-ersättning, tjänstepension, avtalsförsäkringar med mera regleras i gällande kollektivavtal mellan KFO & Kommunal.
Välkommen med din ansökan! (Obs. Rekrytering sker löpande.)
Skicka gärna med ett foto vid ansökan.
Bra om du också fixar belastningsregisterutdraget för barn med funktionsnedsätting samtidigt när du ansöker. Ersättning
Anställningsvillkor, ob-ersättning, tjänstepension, med mera enligt kollektivavtal KFO & Kommunal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
