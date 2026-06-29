Glad 18-årig tjej i Kortedala söker personlig assistent!
Ågrenska AB (Svb) / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-06-29
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Om Ågrenska
Ågrenska är en unik, utvecklande mötesplats och ett nationellt kompetenscentrum. Vi bedriver olika verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras anhöriga samt professionella. Ågrenska ägs av Ågrenska Stiftelsen som är en icke vinstdrivande organisation. Som assistent på Ågrenska omfattas du av kollektivavtal, har rätt till ersättning för friskvård och får kontinuerlig utbildning i din roll som personlig assistent. Läs mer på www.agrenska.se
Vem ska du jobba med?
Vi söker en till fantastisk assistent till vår 18-åriga dotter med Retts-syndrom. Vår dotter bor med oss, föräldrar och bror, i östra Kortedala i Göteborg. Hon är en nyfiken tjej som älskar att vara social med andra och att röra på sig. Hemma dansar vi mycket och njuter av äventyr i skogen. Hon har ett hemligt språk som innebär att hon kommunicerar med kroppen och ögonen.
Som hennes personliga assistent kommer du att få vara en del av hennes vardag. Ditt jobb kommer också innebära att sköta hennes basbehov (ADL) och dagliga hygien. Du kommer behöva ha aktiv tillsyn när ni är tillsammans och du kommer tolka och översätta hennes kommunikation till omgivningen.
Du får självklart en bra start med genomgång av både oss föräldrar och nuvarande assistenter. Allt för att du och vår dotter ska trivas tillsammans.
Omfattning av tjänst
Vi söker nu en personlig assistent som kan jobba lördag-söndag kl. 11-18 varannan helg, jämna veckor. Vi är en liten grupp assistenter och ser gärna att du kan hoppa in extra vid behov. Vi önskar att du är redo att börja jobba fr.o.m. början av september.
Vem är du som söker?
Vi söker dig som:
Är en finurlig, entusiastisk person med en stor dos av humor
Är pålitlig, noggrann och självgående
Har flytande svenska i tal och skrift
Kan simma, då tjejen gillar att bada i bassäng
Är rökfri
Det är även meriterande om du:
Har erfarenhet av TAKK (tecken som stöd), eller önskan och engagemang att lära dig detta
Har erfarenhet av ögonstyrd dator och/eller kommunikationsverktyget PODD/VOCOCH
Då det i jobbet ingår integritetsnära hygienmoment önskar vi enbart kvinnliga assistenter.
Vi tror på bra personkemi och god kommunikation.
Tveka inte på att skicka in din ansökan så vi kan träffas så snart som möjligt!
Vi kräver även att du uppvisar utdrag från belastningsregistret. Ansök om detta redan nu via nedan länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7892453-2074491". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ågrenska AB (svb)
(org.nr 556436-2217), https://ledigajobb.agrenska.se
Amundö (visa karta
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436 58 HOVÅS Arbetsplats
Ågrenska Jobbnummer
9982470