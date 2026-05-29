Gjuteriarbetare till företag i Sölvesborg
Wikan Personal AB / Processoperatörsjobb / Sölvesborg
2026-05-29
Publiceringsdatum2026-05-29Om företaget
Vår kund i Sölvesborg är inne i en expansiv period och behöver förstärka sin produktionsenhet med en gjuteriarbetare.
Företaget vi hjälper att rekrytera till är en pålitlig legotillverkare av kompletta system.
I Sverige finns den 5 000 m2 stora anläggningen i Sölvesborg. Här arbetar ca 50 medarbetare med pressgjutning, bearbetning, ytbehandling och montering. Med ett unikt koncept kontrollerar de hela kedjan, från tillverkning av formverktyg till leverans av kompletta system, i små och stora kvantiteter. Kundens produkter återfinns bland annat inom de medicintekniska områdena och hos tillverkare av professionella utrustningar för restauranger/storkök.Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att hålla i gång maskinerna, förbereda och smälta material och att utföra kontrollmätning samt justeringar på detaljer.
Du kommer i kontakt med både små och stora verktyg. Arbetet innefattar även traverskörning.
Arbetstiden är förlagd till 2-skift alternativt ständig natt.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har en verkstadsteknisk utbildning och/eller några års arbetslivserfarenhet inom området. Du har ett tekniskt intresse och en vilja att lära dig. För att lyckas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för maskiner. Skruvar och mekar du också på fritiden är det ett plus.
Som person är du självgående, samtidigt som du har förmåga att arbeta i team. Du har en hög arbetsmoral och är engagerad. Viktigt är att du är noggrann och tar ansvar för dina egna arbetsinsatser. Du har även goda kunskaper i det svenska språket.
Det är meriterande om du har truck och traverskort.
Information och kontakt
Anställningen börjar med en visstidsanställning om 6 månader hos oss på Wikan Personal som sedan förväntas övergå till anställning hos vår kund. Tillträde sker efter överenskommelse.
Bor du utanför Sölvesborg är B-körkort ett krav.
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida. Sista ansökningsdag är den 21/6.
Vid funderingar kontakta Hanna Nyberg 044-590 65 14.
