Gjuteriarbetare sökes till kund i Laholm
Montico HR Partner AB / Processoperatörsjobb / Laholm Visa alla processoperatörsjobb i Laholm
2025-08-07
*
Nu söker vi tekniskt lagda gjuteriarbetare till uppdrag i Laholm.
Är du en praktiskt lagd person med känsla för detaljer, teknik och tillverkning? Har du erfarenhet från metallindustrin och vill ta nästa steg? Då kan detta vara jobbet för dig! Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Som gjuteriarbetare kommer du att spela en viktig roll i tillverkningskedjan. Beroende på din bakgrund och erfarenhet kan du få arbeta med mer traditionella moment inom gjutning, eller mer avancerade uppgifter såsom att ställa maskiner, arbeta med CNC-teknik och övervaka processer i detalj.
Du kommer att jobba som konsult via Montico och ha din dagliga arbetsplats hos vår kund i Laholm.Dina arbetsuppgifter
• Förbereda gjutformar och material
• Smälta metall och övervaka gjutningsprocessen
• Kontrollera kvalitet och följa specifika processer
• Maskinövervakning, enklare underhåll och ställarbete
• CNC-operatörsarbete och maskinprogrammering
• Aktivt bidra till förbättringar i produktionen och samarbeta med kollegor
Vi söker dig som
har en teknisk bakgrund, god arbetsmoral och gillar att ta ansvar. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och du har förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av gjutning inom metallindustrin
• God teknisk förståelse och problemlösningsförmåga
• Förmåga att tolka ritningar och följa instruktioner noggrant
• Truckkort och körvana
• Erfarenhet av CNC-maskiner, maskininställningar och ställarbete Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10781". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Linnéa Aronsson linnea.aronsson@montico.se +46 372 75 99 54 Jobbnummer
9449731