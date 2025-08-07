Gjuteriarbetare sökes till kund i Laholm

Montico HR Partner AB / Processoperatörsjobb / Halmstad
2025-08-07


Nu söker vi tekniskt lagda gjuteriarbetare till uppdrag i Laholm.

Är du en praktiskt lagd person med känsla för detaljer, teknik och tillverkning? Har du erfarenhet från metallindustrin och vill ta nästa steg? Då kan detta vara jobbet för dig!

Om tjänsten
Som gjuteriarbetare kommer du att spela en viktig roll i tillverkningskedjan. Beroende på din bakgrund och erfarenhet kan du få arbeta med mer traditionella moment inom gjutning, eller mer avancerade uppgifter såsom att ställa maskiner, arbeta med CNC-teknik och övervaka processer i detalj.

Du kommer att jobba som konsult via Montico och ha din dagliga arbetsplats hos vår kund i Laholm.

Dina arbetsuppgifter
• Förbereda gjutformar och material
• Smälta metall och övervaka gjutningsprocessen
• Kontrollera kvalitet och följa specifika processer
• Maskinövervakning, enklare underhåll och ställarbete
• CNC-operatörsarbete och maskinprogrammering
• Aktivt bidra till förbättringar i produktionen och samarbeta med kollegor

Vi söker dig som
har en teknisk bakgrund, god arbetsmoral och gillar att ta ansvar. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och du har förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter.

Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av gjutning inom metallindustrin
• God teknisk förståelse och problemlösningsförmåga
• Förmåga att tolka ritningar och följa instruktioner noggrant
• Truckkort och körvana
• Erfarenhet av CNC-maskiner, maskininställningar och ställarbete

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Montico Hr Partner AB (org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Montico HR Partner AB

Kontakt
Linnéa Aronsson
linnea.aronsson@montico.se
+46 372 75 99 54

