Gjutare | Starka Betongprodukter AB | Ängelholm
Lernia Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb / Ängelholm Visa alla maskinoperatörsjobb i Ängelholm
2025-10-24
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Ängelholm
, Åstorp
, Bjuv
, Båstad
, Klippan
eller i hela Sverige
Var med i en expansiv bransch med ett företag som ligger i framkant då det gäller produktion av hållbara betongvaror. Starka Betongprodukter har tillverkat stödmurselement i Ängelholm sedan början av 1980-talet. Idag är Starka ledande tillverkare och våra leveranser är inriktade mot infra- och anläggningsjobb över hela landet. Vi är totalt ca 250 anställda idag, varav ca 20 personer i Ängelholm. Läs mer om oss på Starka på: www.starka.sePubliceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
Befattningen innebär ett aktivt och ansvarsfullt arbete där du blir en viktig del av vårt team.
Arbetet innefattar:
• Förberedelser av armering. (klippning, bockning och iläggning i form)
• Gjutningsarbete
• Efterbearbetning av betong. (putsning, glättning, lagning etc.)
• Avformning
• Rengöring av formar
• Skötsel o underhåll av utrustning
Tillträde efter överenskommelse.
Om dig
Du har produktionsvana från någon typ av tillverkande industri. Du utmanas av och vill jobba i en relativt krävande miljö där god fysik är en förutsättning.
Vi söker en ödmjuk, ansvarstagande och praktiskt lagd person som trivs med att kommunicera effektivt både med kollegor och chefer. Du har ett logiskt tänkande och är inte rädd för att ta tag i och lösa problem.
Du har en stark arbetsmoral, är handlingskraftig och trivs med varierande arbetsuppgifter och tempo. Du är en noggrann och observant person som både kan arbeta självständigt och i team. Du har en positiv inställning, gillar att ta ansvar och är driven att utvecklas i ditt yrkesområde. I denna befattning kommer du kunna växa och bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö.
Den färdiga produkten representerar mångårig erfarenhet och ett välutvecklat yrkeskunnande. Därför är det extra viktigt för oss att du som söker vill detsamma med det du gör.
Truckkort och erfarenhet av att köra motviktstruck är ett krav.
Traverskort.
Moped- eller bilkörkort (A1 eller B) är också ett krav.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos Lernia får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Peter Sandqvist, peter.sandqvist@lernia.se
.
Sök tjänsten senast 2025-11-14.
OBS. Kopia på truckkort, traverskort och körkort måste bifogas. I annat fall kommer vi avslå din ansökan. Vi vill ha din ansökan på svenska.
Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9572104