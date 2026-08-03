Gjutare/Bearbetningsmontör | International Aluminium Casting | Gnosjö
Lernia Bemanning AB / Ugnsoperatörsjobb / Gnosjö Visa alla ugnsoperatörsjobb i Gnosjö
2026-08-03
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eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en modern och tekniskt avancerad industrimiljö? Nu söker vi gjutare eller bearbetningsmontörer till International Aluminium Casting i Gnosjö. Här blir du en del av en produktion där kvalitet, noggrannhet och ansvar står i centrum, och där du arbetar med tillverkning och bearbetning av aluminiumkomponenter i en verksamhet som ständigt utvecklas.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Placeringsort: Gnosjö
Arbetstider: oregelbundna arbetstider och skift förekommer
Anställningsform: Visstidsanställning (heltid)
Tillträde: Omgående
I rollen som gjutare eller bearbetningsmontör hos IAC arbetar du i en modern produktionsmiljö med tillverkning och efterbearbetning av aluminiumkomponenter. Arbetsuppgifterna varierar beroende på avdelning men innefattar bland annat övervakning av gjutprocesser eller bearbetningsmaskiner, enklare justeringar, materialhantering samt efterkontroll av detaljer.
Du ansvarar för att säkerställa att produktionen håller hög kvalitet genom noggranna kontroller, mätningar och dokumentation av eventuella avvikelser. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor där du bidrar till en säker och effektiv produktion samt deltar aktivt i förbättringsarbete för att utveckla processer och arbetssätt.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i en praktisk roll inom industrin. Du har ett tekniskt intresse och arbetar metodiskt med ett högt säkerhetstänk, samtidigt som du är van vid att följa givna rutiner och instruktioner i produktionen.
Du är en person som tar ansvar för ditt arbete, har öga för kvalitet och förstår vikten av att leverera rätt från början. Då arbetet sker i team ser vi att du har god samarbetsförmåga, samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ när det behövs.
Erfarenhet från industri, gjutning, bearbetning eller liknande arbete är meriterande, men vi lägger stor vikt vid din inställning och vilja att utvecklas. Du är engagerad, bidrar till en positiv arbetsmiljö och vill vara med och skapa en säker, stabil och effektiv produktion.
Formell kompetens
Körkort B & tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska
Erfarenhet av arbete inom industri, produktion eller liknande praktiskt arbete
Meriterande
Erfarenhet av gjutning, bearbetning eller arbete med metall
Truckkort
Vana av att läsa ritningar och använda mätinstrument
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.Om företaget
International Aluminium Casting (IAC) är ett ledande aluminiumgjuteri med lång erfarenhet av att leverera högkvalitativa komponenter till industrin, bland annat inom fordonssektorn. IAC kombinerar modern teknik med gedigen kunskap inom gjutning och bearbetning för att möta höga krav på precision, hållbarhet och kvalitet.
Verksamheten i Gnosjö präglas av ett starkt fokus på utveckling, effektiv produktion och säker arbetsmiljö. Här arbetar engagerade medarbetare tillsammans i team för att ständigt förbättra processer och leveranser. IAC är en stabil arbetsgivare i regionen och erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas inom industrin och vara en del av en framtidsinriktad produktion.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via e-post på bemanning.vetlanda@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7851749". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Gnosjö kommun (visa karta
)
335 30 GNOSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10020410