Givarutvecklare med fokus på CRM och givarengagemang
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2026-07-14
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-14Om företaget
Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stöttar barn som har föräldrar med missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Vi har under åren mött tusentals barn och på deras uppdrag bedriver Maskrosbarn även ett kunskapshöjande arbete för att fler ska se och upptäcka barn som far illa hemma, samt ett påverkansarbete för att förbättra lagar, processer och system som påverkar barns möjligheter till ett bättre liv.
Vi samarbetar med kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer över hela Sverige. Idag är vi cirka 40 anställda på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö (2027 öppnar vi även i Umeå), samt omkring 250 engagerade runt om i landet. Vårt kommunikations- och insamlingsarbete är en avgörande del i att vi kan fortsätta nå och stötta fler barn.
Om rollen
Du ingår i kommunikation- och insamlingsteamet (företag och privat) som idag består av 9 personer. Som givarutvecklare har du en central roll i Maskrosbarns fortsatta tillväxt. Du ansvarar för att utveckla våra relationer med befintliga givare och säkerställa att våra givarresor är relevanta, datadrivna och engagerande. Genom analys, segmentering och ett strategiskt arbete med CRM bidrar du till att fler givare väljer att stanna längre, ge oftare och utveckla sitt engagemang för Maskrosbarn.
Rollen innefattar även att planera, skapa och utveckla kommunikationen till våra givare. Genom datadrivet arbete, analys och strategisk kommunikation utvecklar och genomför du bland annat onboarding, löpande mejlutskick och sms, som stärker relationen till våra givare.
I rollen ingår bland annat:
Ansvara för utvecklingen av Maskrosbarns CRM-arbete och givarresor.
Arbeta med segmentering, målgrupper och datadriven analys.
Identifiera utvecklingsmöjligheter genom analys av givarbeteenden och nyckeltal.
Utveckla strategier för att utveckla givandet, minska avhopp och öka livstidsvärdet.
Planera och genomföra kommunikation genom e-post och sms.
Planera kommunikation för telemarketing två gånger per år och då hålla i kontakten med vår byrå och följa nyckeltal.
Ansvara för budget, uppföljning och analys inom mail, sms och TM.
Vara systemansvarig för CRM (Salesforce AXSP) och kontaktperson gentemot externa leverantörer.
Säkerställa god datakvalitet och utveckla arbetssätt kring CRM ihop med bla Givarservice.
Planera för och bidra till automatiserade givarresor och införande av ett system som stöttar detta.
Bidra aktivt till utvecklingen av Maskrosbarns privata insamling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vem är du?
Vi tror att du...
• är analytisk, nyfiken och strukturerad. Du tycker om att arbeta datadrivet och drivs av resultat och att omsätta analys till konkreta förbättringar. Samtidigt uppskattar du det operativa arbetet och trivs med att själv genomföra aktiviteter och följa resultaten över tid.
Du är van att samarbeta med många olika funktioner och har lätt för att se både detaljerna och helheten.
Vi ser att du har:
Minst 2-3 års erfarenhet av arbete med insamling mot privatpersoner.
Goda kunskaper av CRM-arbete inom insamling.
Erfarenhet av analys, segmentering och datadrivet arbetssätt.
God förmåga att tolka data och omsätta insikter till resultat.
Erfarenhet av givarkommunikation och en god stilistisk förmåga.
Erfarenhet av att sätta upp givarresor
Erfarenhet av budgetuppföljning och resultatmätning.
Vi ser det som meriterande med:
Erfarenhet av Salesforce/AXSP.
Erfarenhet av A/B-testning och konverteringsoptimering.
Erfarenhet av att arbeta med mailutskick och planera, producera samt följa upp dem.
Vi erbjuder
Hos Maskrosbarn får du arbeta i fina, rymliga lokaler i Stockholm (Hammarby Sjöstad) tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor som brinner för barns rättigheter.
Organisationen har vuxit kraftigt de senaste åren, vilket gör att vi kan satsa ännu mer på att utveckla vårt stöd till barn och nå fler som behöver oss. Du blir en del av ett starkt kommunikations- och insamlingsteam bestående av kommunikations- och insamlingschef, kommunikatörer med olika inriktningar, givarservice, företagsansvariga, insamlare och grafisk formgivare.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med idérika och kreativa kollegor som genom åren har vunnit flera prestigefyllda priser inom kommunikation och insamling - och som drivs av att göra verklig skillnad för barn.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 18 augusti 2026. Ansökan sker via vårt rekryteringssystem och vi vill att du bifogar CV och ett personligt brev som beskriver hur dina kunskaper och erfarenheter matchar kraven för tjänsten.
Vid frågor kontakta Marlene Lundli (chef för kommunikation och insamling) på mail marlene@maskrosbarn.org
(frågor per telefon kan ej besvaras).
Vid anställning behöver du visa utdrag ur polisens belastningsregister (arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8066758-2100634". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maskrosbarn
, https://jobb.maskrosbarn.org
Textilgatan 29A (visa karta
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120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Maskrosbarn Jobbnummer
10002890