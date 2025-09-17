Gisle tandvård söker nu en tandläkare!
2025-09-17
Information om arbetsplatsen
Nybyggd klinik belägen i Gislaved med 5 behandlingsrum och här jobbar 1 tandläkare, 2 tandhygienister , 2 tandsköterskor och en receptionist.
Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter som allmäntandläkare. Publiceringsdatum2025-09-17Kvalifikationer
Vi söker dig som antingen är nyexaminerad eller dig med arbetserfarenhet med svensk legitimation. Du kan kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift och kan enkelt komma in i nya system.
Som nyexaminerad kommer du att erbjudas handledning.
Bra löneutveckling och handledning som anpassas efter individ Dina personliga egenskaper
Du är en trygg person som vill arbeta med olika patientgrupper och är väl förtrogen med diagnostik och terapiplanering. Du är en duktig kliniker som ser det som en självklarhet att kombinera kvalitativ tandvård med ett bra bemötande.
Du är en person som ser det som en självklarhet att ha ett stort engagemang i såväl dina patienter och som mottagningens utveckling. Som person är du kommunikativ, lugn, balanserad och förtroendeingivande i möte med patienter och kollegor.
Övrig information
Tjänstgöringsgrad 100% men kliniken är flexibel gällande arbetstimmar
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
