Gislaveds pastorat söker kyrkogårdsarbetare sommaren 2026
Gislaveds Pastorat / Fastighetsskötarjobb / Gislaved Visa alla fastighetsskötarjobb i Gislaved
2026-01-29
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds Pastorat i Gislaved
Sommarjobba som kyrkogårdsarbetare i Burseryd, Smålandsstenar, Reftele, Anderstorp, Gislaved eller Hestra!
Gillar du att vara ute i ur och skur, jobba fysiskt med omväxlande arbetsuppgifter och ingå i ett härligt gäng? Då kan vi erbjuda sommarjobb som kyrkogårdsarbetare i Gislaveds pastorat, med placering på någon av orterna Burseryd, Smålandsstenar, Reftele, Anderstorp, Gislaved eller Hestra.Publiceringsdatum2026-01-29Om företaget
Gislaveds pastorat är lika stort som Gislaveds kommun och här finns ett tjugotal kyrkogårdar och 19 kyrkor fördelade på sex församlingar. Här jobbar ett 30-tal kyrkvaktmästare med att göra kyrkogårdarna vackra och tillgängliga för besökare samt med att förbereda och medverka vid gudstjänster och förrättningar såsom dop, vigslar och begravningar. Här möts människor i glädje och sorg och ingen dag är den andra lik.
Om jobbet:
Som sommarjobbare arbetar du främst med bevattning, gräsklippning, ogräsrensning och häckklippning utomhus samt städuppgifter inomhus. I arbetet används maskiner och redskap och det dagliga underhållet av dessa ingår också i arbetet. Du arbetar i ett mindre team som leds av en samordnande vaktmästare, för det mesta arbetar ni som en grupp men ibland kan perioder med självständigt arbete förekomma.
Om dig:
Du är en serviceinriktad och noggrann person. Du har lätt att samarbeta med andra men kan även ta ansvar och arbeta självständigt. Du trivs med att arbeta utomhus och är inte rädd att hugga i när det behövs. Du känner dig bekväm i kyrkogårdens miljö och har förmågan att bemöta både besökare och kollegor med respekt och förståelse.
Att tänka på i din ansökan:
Vi vill att du kort berättar om dig själv och på vilket sätt du passar in på beskrivningen ovan, samt varför du vill jobba som kyrkogårdsarbetare i sommar. Går du någon utbildning inom "gröna yrken", har du tidigare jobbat som kyrkogårdsarbetare eller haft liknande arbete? Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Då jobbet innehåller arbetsuppgifter där motordrivna redskap används söker vi i första hand dig som har fyllt 16 år. Det är meriterande om du har B-körkort.
Rekryterande chef (för frågor om anställningen)
Anki Sande, Tf Kyrkogårdschef, 0371-831 60
Kontakt (för frågor om jobbets innehåll)
Caroline Hjalmarsson, samordnare Burseryd. 0371-831 30
Daniel Hansson, samordnare Smålandsstenar, 0371-831 20
Kent Rodin, samordnare Reftele, 0371-831 02
Mathias Johansson, samordnare Anderstorp, 0371-831 42
Jonas Andersson, samordnare Gislaved, 0371-831 80
Mikael Karlsson, samordnare Hestra, 0371-831 14
- Märk din ansökan med önskad arbetsplats: Burseryd, Smålandsstenar, Reftele, Anderstorp, Gislaved och/eller Hestra. Du kan söka en eller flera placeringar.
- Ange vilka veckor du önskar jobba under perioden v 24 - v 34. Du kan välja flera veckor, men du behöver kunna jobba minst två sammanhängande veckor.
Sista ansökningsdag är den 28 februari 2026. Vi tar endast emot ansökningar Varbi, ansök via länken! Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/69". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds Pastorat
(org.nr 252003-4725) Arbetsplats
Gislaveds pastorat Kontakt
Anki Sande TF kyrkogårdschef 0371-83160 Jobbnummer
9710671