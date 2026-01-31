Gislaved Energi söker Automationstekniker - industrielektriker
2026-01-31
Gislaved Energi Koncern AB är ett helägt dotterbolag av Gislaved kommun via moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB. Gislaved Energi Koncern AB består i sin tur av tre dotterbolag, Gislaved Energi AB, Gislaved Energi Elnät AB och Gislaved Energi Service AB. Gislaved Energi Koncern AB har totalt 22 anställda och omsätter 130 miljoner kronor. Vi levererar 160 GWh el och ca 50 GWh värme. Vi arbetar med eldistribution, elhandel, fjärrvärme, elproduktion, gatubelysning och energitjänster såsom laddstationer, solceller och energianalyser.
Automationstekniker - industrielektriker
Vill du arbeta i en central roll där du bidrar till drift, utveckling och modernisering av samhällsviktig energiinfrastruktur?
Gislaved Energi söker nu Automationstekniker - industrielektriker som vill arbeta brett med drift, utveckling och modernisering av våra anläggningar inom el, värme och energi.Publiceringsdatum2026-01-31Om tjänsten
I rollen ansvarar du för utveckling och underhåll av Gislaved Energis OT-miljö, inklusive nätverk, SCADA, HMI, PLC och RTU:er. Du är delaktig i hela kedjan - från idé och projektering till färdig anläggning - och samarbetar nära både interna kollegor och externa leverantörer. Tjänsten är placerad i ett mindre team där ansvar, samarbete och helhetssyn är centralt. Du får möjlighet att arbeta långsiktigt med teknik som är central för både dagens drift och framtida utveckling av våra anläggningar. Dina arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla OT-miljön i samtliga anläggningar
Vidareutveckla och effektivisera styrning, övervakning och larmhantering inom värmeverk, panncentraler, fjärrvärmenät, vattenkraftverk, solinstallationer, eldistribution och gatubelysning
Ansvara för ombyggnadsprojekt från idé till driftsatt anläggning
Koordinera arbete med intern och extern personal
Bidra till hög driftsäkerhet, effektivitet och tillgänglighet i anläggningarna
Om dig
Du har teknisk utbildning inom el/automation samt några års relevant arbetslivserfarenhet.
Meriterande:
Erfarenhet av PLC- och systemprogrammering
Erfarenhet av felsökning, underhåll och vidareutveckling av automationssystem
God vana av att läsa, förstå och upprätta elscheman och tekniska ritningar
Erfarenhet av el- och styrsystem i industrianläggningar
Tidigare arbete inom energi-, industri- eller processverksamhet
B-körkort är ett krav. Vi ser också att du har goda kunskaper i både engelska och svenska.
Du är en nyfiken och initiativrik person som tar ansvar för helheten och trivs i ett litet team med breda arbetsuppgifter. Du arbetar strukturerat, planerar ditt arbete väl och har en positiv inställning som bidrar till ett gott samarbete och en god arbetsmiljö. Du uppskattar varierande arbetsuppgifter och känner dig trygg i att självständigt driva frågor från start till mål. Du har förmåga att självständigt driva frågor och uppgifter från idé till genomförande i den dagliga verksamheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Lena Brantberg, Rekryterare, BraPersonal, 0703-50 89 09, lena.brantberg@brapersonal.nuSå ansöker du
Eftersom vi tillämpar löpande urval och intervjuer sker successivt vill vi därför gärna att du inte väntar med att skicka in din ansökan.
I rekryteringen samarbetar Gislaved Energi med BraPersonal Sverige AB. Anställning sker direkt på Gislaved Energi.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
