GIS-utvecklare till världsledande konsultbolag!
Vill du vara med och forma framtidens smarta geografiska lösningar?
Hos vår samarbetskund får du kombinera teknik, innovation och samhällsnytta när du bygger automatiserade flöden och digitala arbetssätt som gör skillnad - på riktigt. Som GIS-utvecklare blir du en nyckelperson i projekten, där du säkerställer att rätt geografiska data finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Här får du både skapa nya lösningar från grunden och vidareutveckla befintliga arbetssätt - tillsammans med engagerade kollegor som brinner för energi, infrastruktur och framtidens samhällen.
Om rollen
I den här rollen arbetar du med geografisk information (GIS) på ett tekniskt och utvecklingsinriktat sätt. Du bygger smarta lösningar som effektiviserar och förbättrar utförandet av konsultarbete samt gör att geografisk data flödar automatiskt och fungerar sömlöst mellan olika system.
Kort sagt - du hjälper projekten och bolaget att bygga framtidens geografiska lösningar genom att skapa automatiserade och digitala arbetsflöden och säkerställa att projekten alltid har rätt data i rätt tid.
Du kommer att jobba både i kundprojekt och med interna utvecklingsinitiativ, ungefär 80/20. Mer information om företaget ges vid intervjutillfället.
Som GIS-utvecklare hos oss arbetar du med bland annat:
Automatisering & utveckling
• Automatisera arbetsflöden för att förbättra och effektivisera arbetssätt hos flera teknikområden - främst mha FME och Python.
• Bygga automatiska flöden som uppdaterar och kvalitetssäkrar geografisk data.
• Koppla ihop olika system så att informationen kan delas och användas effektivt.
GIS-arbete i projekt
• Stötta projekt med att ta fram och hantera geografisk data.
• Se till att kartor och geodatatjänster alltid är uppdaterade och korrekta.
• Arbeta i olika plattformar, främst ArcGIS och FME.
Samarbete
• Arbeta tätt med konsulter i projekt inom energi, infrastruktur och samhällsutveckling.
• Samverka med kollegor globalt
Vi söker dig som...
• har ett stort intresse för digitalisering, geografisk data och tekniska lösningar. Du behöver inte kunna allt från start - men du ska vilja lära dig.
Du behöver ha:
• Minst 3 års erfarenhet av ArcGIS Pro
• Minst 2 års erfarenhet av FME Form
• Goda kunskaper i Python
• Erfarenhet av ArcGIS Enterprise eller ArcGIS Online
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska
Det är meriterande om du även har:
• FME Flow
• Azure
• JavaScript
• Arcade
• PostgreSQL/PostGIS (eller annat RDB system)
• Certifikat inom ArcGIS eller FME
Det viktigaste är din nyfikenhet, problemlösningsförmåga och vilja att utvecklas.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos vår samarbetskund.
Rekryteringsprocess
• CV-urval
• Intervju (Framtiden)
• Intervju med kund
• BeslutPubliceringsdatum2026-03-10Anställningsvillkor
Startdatum: Våren 2026
Ort: Falun
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Kontorstider Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
