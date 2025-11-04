GIS-utvecklare med passion för geodata och samhällsutveckling
2025-11-04
Vill du arbeta med utveckling av avancerade GIS-tjänster - och samtidigt bidra till ett mer hållbart och tillgängligt samhälle?
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
I rollen som systemutvecklare får du arbeta i ett litet och sammansvetsat team som utvecklar PIPOS (Pinpoint Sweden) - en plattform som används i hela Sverige för geografisk tillgänglighetsanalys, planering och beslutsstöd.
Vi tar fram kartbaserade tjänster för att hjälpa myndigheter, kommuner och regioner att följa samhällsutvecklingen och ta väl underbyggda beslut.
Du kommer att:
• Utveckla och förvalta lösningar i vår GIS-plattform
• Arbeta med spatiala databaser (PostGIS), .NET/C# och OSGeo-stacken
• Bidra till dataflöden, modellering, analys och optimering
• Ta fram nya metoder för AI-stöd i utvecklingsarbetet
Vi arbetar agilt och distribuerat - med medarbetare i både Östersund och Stockholm - och lägger stor vikt vid samarbete, delaktighet och arbetsglädje.
Ditt tjänstgöringsställe är: Östersund eller Stockholm
Vi erbjuder flexibla distanslösningar (normalt minst 40 procent på kontoret) och resor mellan kontoren kan förekomma.
Vi söker dig som har:
• Flerårig erfarenhet av GIS-utveckling.
• Flerårig aktuell erfarenhet av programmering i ett modernt högnivåspråk.
• Har relevant utbildning inom systemutveckling, datavetenskap eller motsvarande.
• Goda kunskaper svenska, i både tal och skrift
Följande är meriterande:
• Erfarenhet av .NET/C#-utveckling
• Erfarenhet av OSGeo-stacken eller liknande miljöer
• Erfarenhet av tillgänglighetsanalyser och optimeringsmodeller
• Erfarenhet av CI/CD med GitHub, Docker och Kubernetes ur ett utvecklareperspektiv
• Har/haft ledande roller, till exempel team lead eller scrum master
Som person söker vi dig som:
• Brinner för programmering och problemlösning
• Har en analytisk och nyfiken läggning
• Trivs med att samarbeta och dela kunskap
• Är noggrann, engagerad och har öga för kvalitet
Hos oss får du använda din kompetens på riktigt - och utvecklas tillsammans med andra som delar ditt intresse för geografi, teknik och att skapa värde för våra användare.
Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Vi förutsätter att du delar vår värdegrund som är den statliga värdegrunden . Den förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession. Värdegrunden syftar till att skapa en förvaltning som är effektiv, rättssäker och fri från korruption och maktmissbruk.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag är 25 november 2025
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta gruppchef Kennet Björkman, tfn 08-681 97 81. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR- partner Linda Aalto e-post: linda.aalto@tillväxtverket.se
Fackliga företrädare
ST: kontaktperon, Robert Berggren, e-post st@tillvaxtverket.se
Saco: kontaktperson, Susanna Lindbom, e-post saco@tillvaxtverket.se
Båda nås per telefon via växelnummer 08-681 91 00
Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor,eventuella tester, intervjuer samt referenstagning. För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna i ditt CV.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxtverket
(org.nr 202100-6149), http://www.tillvaxtverket.se/ Jobbnummer
9588082