GIS-ingenjör till Geodataenheten, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Geodata / Administratörsjobb / Huddinge Visa alla administratörsjobb i Huddinge
2025-12-15
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Geodata i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Är du en nyfiken GIS-ingenjör med erfarenhet och teamkänsla som drivs av att få ihop helheten är detta tjänsten för dig! Hos oss får du chansen att påverka hur Huddinge använder geodata för att växa hållbart. Du blir en del av ett kompetent team som gemensamt utvecklar vår geodataplattform och hjälper verksamheter att ta nästa steg mot smartare beslut.
Om enheten
Geodataenheten ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av kommunens centrala geodataplattform samt stöttar och hjälper övriga verksamheter att optimera och öka användningen av geografisk information.
Geodatafrågor har stor tyngd inom kommunen. Här finns goda möjligheter till kompetensutveckling, samarbete med kollegor inom såväl enheten, avdelningen och hela kommunen. Du blir en del av en kultur som är öppen, vänlig och inkluderande.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Som GIS-ingenjör i Huddinge bidrar du till utveckling och optimering av metoder, teknik och datalagring för geodata på kommunen tillsammans med dina erfarna kollegor inom området. Det innebär bland annat att:
• Analysera, bearbeta, strukturera och tillgängliggöra geografisk information
• Ge support och stöd till användare och verksamheter
• Projektleda utvecklingsprojekt som syftar till en utvecklad geodatahantering inom kommunen
• Administrera och förvalta våra databaser och system för geodata, webkarta, FB, FME, QGIS med fleraProfilKvalifikationer
• Avslutad högskoleutbildning med inriktning geografisk IT, tekniskt lantmäteri, GIS, eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet som GIS-ingenjör eller motsvarande arbetsroll inom området
• Goda kunskaper inom IT-området
• Genuint intresse av geodataområdet
För oss är det också värdefullt om du har erfarenhet av att arbeta med flera av de system som används i Huddinge så som CSM, FB, QGIS och FME server samt databashantering.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av projektledning och utvecklingsarbete samt att planera och hålla utbildningar inom geodataområdet. Det är även meriterande om du har erfarenhet av andra webkartor.Dina personliga egenskaper
Som person är du nyfiken och analytisk med goda pedagogiska förmågor. Du gillar ordning och struktur samt har förmågan att prioritera och planera ditt arbete. Du har en väl utvecklad servicekänsla och skapar goda relationer och förtroende hos olika målgrupper. Du värdesätter samarbete men har även en god förmåga att arbeta självständigt. Du behärskar det svenska språket mycket väl och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Moderna lokaler i Flemingsberg
Geodataenheten är en del av Lantmäteriavdelningen med mät- och kartenheten och Kommunala Lantmäterimyndigheten. Tillsammans med övriga Miljö- och bygglovsförvaltningen sitter vi i moderna och fina lokaler i Flemingsberg, bara 20 minuter från Stockholm City och gångavstånd från Flemingsbergs station. Hit åker du enkelt och snabbt med kollektivtrafik såsom pendeltåg, buss eller regionaltåg. I huset finns parkering samt cykelgarage.
Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Medarbetarskap-och-ledarskap)
Varmt välkommen med din ansökan till oss!
Anja Arnerdal, Enhetschef Telefonnummer: 08-535 36 460 Epost: anja.arnerdal@huddinge.se
(mailto:anja.arnerdal@huddinge.se
)
Vi på Huddinge kommun är måna om att våra medarbetare har hög integritet, ett etiskt förhållningssätt och agerar professionellt. Som ett kvalitativt led i vår rekryteringsprocess genomför vi därför en bakgrundskontroll, med kandidatens samtycke, på våra slutkandidater. Det kan t.ex. innebära kontroll av personalia, ekonomiska förhållanden och juridiska frågor. Processen för bakgrundskontroller genomförs i samarbete med SRI: https://sri.se/faq-kandidat-bakgrundskontroll/
(https://sri.se/faq-kandidat-bakgrundskontroll/) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C290417". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Geodata Kontakt
Enhetschef
Anja Arnedal +46853536460 Jobbnummer
9643835