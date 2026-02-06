GIS-ingenjör till Europas största provområde
Försvarets Materielverk / GIS-jobb / Älvsbyn Visa alla gis-jobb i Älvsbyn
2026-02-06
, Boden
, Piteå
, Luleå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk i Älvsbyn
, Östersund
, Älvdalen
, Uppsala
, Enköping
eller i hela Sverige
Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. På vår provplats i Vidsel, som förfogar över Europas största provområde över land, får du vara med och bidra till Sveriges framtid och totalförsvaret. I vårt arbete med att utveckla nya tekniska lösningar och arbetssätt inom området geodesi behöver vi utöka vår organisation med en driven GIS-ingenjör.Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Som ingenjör hos oss får du jobba på en arbetsplats som är helt unik i sin utformning. Provplatsen har bland annat avancerade luftmål, rörliga markmål, tekniska system såsom radarstationer, ledningssystem och olika optiska system. Vi har en bred variation av kompetenser på provplatsen och i rollen som GIS-ingenjör tillhör du sektionen för optiska system som är en del av teknisk enhet.
Tillsammans med kollegor utvecklar du provplatsens arbete med geografisk information och ansvarar för att kravställa, ta fram och vidmakthålla tekniska GIS-lösningar som stödjer verksamhetens uppdrag. Du kommer arbeta med bearbetning och analys av olika typer av geodata samt att ta fram systemspecifikationer enligt principer för god kravformulering. Du medverkar i ekonomiska underlag, ackrediteringsarbete och bidrar till den långsiktiga utvecklingen av geografiska informationssystem vid provplatsen. Rollen innebär även att leda utredningar och projekt kopplade till området.
Du deltar i planering, förberedelser och genomförande av uppdrag inom GIS och geodesi, både i fält och på kontor. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat inmätning och utsättning, framtagning av kartunderlag och mätrapporter samt analys och presentation av mätdata.
Tjänsten är placerad i Vidsel.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad till civil- eller högskoleingenjör, systemvetare eller har annan relevant utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdigt. Du har erfarenhet av att använda relevant GIS-programvara, till exempel ArcGis Pro, QGIS eller GlobalMapper. Vi ser även att du har erfarenhet av att producera kartor. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Du innehar även körkort B.
Det är meriterande om du har relevant erfarenhet från det specifika systemområdet geodesi samt dess tekniska lösningar, tillämpning och integration till omgivande system. Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet av arbete i CAD-verktyg och likaså om du har erfarenhet av arbete i projekt. Det är även meriterande om du har erfarenhet av praktisk inmätning och utsättning, samt förståelse för olika mätmetoder. Om du har kunskaper i Python, skoterkörkort eller UAS-utbildning, är även det meriterande.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har god samarbetsförmåga och problemlösande analysförmåga. Du är stabil och lugn och har förmåga att se helheter i ditt arbete.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Test och evaluerings (T&E) provplats i Vidsel är en del av FMV och har tillgång till Europas största provområde över land. Provområdet ligger i Lappland och omfattar ett avlyst, väl bevakat, lågfjällsområde på totalt 1650 km2. Här finns mer än 60 års erfarenhet av verifiering och validering, VoV, av militära system. Provplatsen erbjuder Försvarsmakten samt externa kunder en möjlighet att utprova ny vapenmateriel, öva och verifiera förmåga.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-02-27.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Kjell Lundberg, OFR/S Helén Gran, och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Helena Karlsson via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Lina Sylvén på lina.sylven@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Onsite
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9728018