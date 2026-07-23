Gipstekniker/undersköterska till Ortopedimottagningen i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
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Är du gipstekniker med ett intresse för ortopediska patienter i alla åldrar och trivs i en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö?
Inom Verksamhetsområde Ortopedi vid Skånes universitetssjukhus (Sus) arbetar ca 500 medarbetare och vi är en av Sveriges största ortopedverksamheter med verksamhet i både Lund och Malmö.
Varje år tar vi emot cirka 85 000 besök på våra mottagningar och har ungefär 6700 inneliggande patienter. Barn och vuxna i alla åldrar besöker vår mottagning för olika ortopediska åkommor. Lunds ortopedimottagning bedriver högspecialiserad vård och omhändertar patienter från sektionerna artro, trauma, tumör samt barn. Här arbetar gipstekniker, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, kuratorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, administratörer och medicinska sekreterare. Vi arbetar i tvärprofessionella team där samarbete, service och vård av hög kvalité är hörnstenar i vår verksamhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Vår mottagning präglas av ett varmt klimat med en god stämning och omtanke om varandra. Medarbetarna arbetar tillsammans för en god arbetsmiljö med patientens bästa i fokus. Det prestigelösa samarbetet hos oss är vi otroligt stolta över!
Som gipstekniker på ortopedimottagningen i Lund ingår du i ett team av gipstekniker som bemannar mottagningens två gipsrum. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med andra gipstekniker, läkare och rehabpersonal. Utöver att utföra gipsbehandlingar ordinerade av läkarna på de dagliga mottagningarna bokar tekniker egna patienter för av-/omgipsning (vid behov såromläggningar i samband med detta), justering av ortoser, seriegipsningar vid tågång, gipsbehandling av barn med PEVA tillsammans med mottagnings fysioterapeuter, gipsbehandling ordinerad av diabetesfotmottagningen, utför gipsning på operation samt utbildar läkarkandidater i gipsteknik. I arbetsuppgifterna ingår också journaldokumentation, rådgivning via telefon och hantering av ärenden i 1177.
Våra gipstekniker schemaläggs även på mottagningens undersköterskeuppgifter vissa arbetspass för att ge möjlighet till avlastning och variation i arbete. Dina arbetsuppgifter vid dessa pass är bland annat mottagningsarbete tillsammans med läkare, suturtagning, sårvård, provtagning och pre-op förberedelser. Mottagningen bedriver verksamhet vardagar, dagtid.
Arbetet erbjuder både variation, stimulans och är lärorikt med möjlighet till personlig utveckling, kompetensutveckling samt delaktighet i mottagningens utvecklingsarbete. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har genomgått gipsteknikerutbildning och är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift är också ett krav.
Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet både vad det gäller att utföra gipsbehandlingar samt som undersköterska med goda kunskaper inom ortopedisk omvårdnad. Det är även meriterande om du har erfarenhet av mottagningsarbete, arbete med barnortopedi samt avancerad sårbehandling (till exempel undertrycksbehandling vid svårläkta sår). Har du därtill erfarenhet av systemen Pasis och Melior ser vi det som fördelaktigt.
Vi söker dig som har ett driv och engagemang för att utföra ett bra arbete med fokus på hög kvalitet. Du behöver vara trygg i din yrkesroll och känna dig bekväm med att göra egna bedömningar och fatta självständiga beslut även om det alltid kommer att finnas kollegor att diskutera med. Vidare är du prestigelös, flexibel, kan hantera varierande arbetstempo och har god förmåga att prioritera och organisera ditt arbete.
Väljer du att arbeta hos oss introduceras du i arbetet utifrån dina tidigare kunskaper. Tillsammans med erfarna kollegor och enhetschef skapas ett individanpassat introduktionsprogram där du succesivt bygger upp den kunskap du behöver för att känna dig trygg i ditt arbete.
Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. I den här rekryteringsprocessen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag.
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337212". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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123 45 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Maria Mathioudaki, Områdeschef 0768870378 Jobbnummer
10010254