Gipstekniker Undersköterska/Sjuksköterska med kompetens i gipsbehandling
2025-10-10
Är du sjuksköterska eller undersköterska med gipsteknikerutbildning? Eller har du kompetens i gipsbehandling samt erfarenhet av mottagningsarbete, sårvård och telefonrådgivning?
Vi på Ortopedmottagningen söker dig som tillsammans med oss vill fortsätta vårt framgångsrika arbete med att utveckla vår verksamhet, skapa en härlig arbetsmiljö och ge våra patienter en trygg och säker vård.
Vi har precis flyttat till nya fräscha lokaler och arbetar aktivt med såväl våra arbetssätt som personalens välmående.
Vårt anställningserbjudande
Ortopedmottagningen är en av de största i Stockholm och vi som arbetar här är ett glatt gäng med sjuksköterskor, undersköterskor, gipstekniker, läkare, fysioterapeuter, rehab koordinator och sekreterare.
Patienterna som kommer till oss på mottagningen vårdas för sjukdomar och skador i skelett, muskler eller leder och bokas från akutmottagningen, någon av våra vårdavdelningar eller för bedömning inför planerad operation. Det innebär att bokningarna består av nybesök /återbesök till läkare, sårmottagning för behandling och omläggning av sår eller gipsning av frakturer.

Dina arbetsuppgifter
Hos oss på mottagningen arbetar vi med sedvanligt mottagningsarbete, telefonrådgivning, gipsning av skelettskador samt såromläggningar.
Rotation förekommer mellan de olika stationerna utifrån kompetens.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad sjuksköterska eller undersköterska med gipsteknikerutbildning och med goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Tidigare erfarenhet från mottagningsarbete, sårvård, gipskunskap och telefonrådgivning är meriterande.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en ansvarstagande och självständig person, som vill vara med och driva vår mottagning framåt! Egenskaper som flexibilitet, lyhördhet, serviceinriktad och en vilja att lära samt utvecklas är värdefullt och viktigt för att fungera väl i vårt team. Då gipsning är fysiskt krävande är det fördelaktigt att du värnar om din hälsa. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Våra arbetstider
Heltid 40 timmar/ vecka
Måndag - Torsdag kl. 07.30 - 16.30
Fredagar kl. 07.30 - 14.00
Röda dagar stängt
Vårt anställningserbjudande
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris samt personalbostad vid behov. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.
Om verksamheten
Verksamhetsområde Ortopedi på Danderyds sjukhus är en dygnet-runt-verksamhet med drygt 300
medarbetare. Vi bedriver både akut och elektiv vård och träffar patienter på vår ortopedmottagning, vid
ortopedsektionen på sjukhusets akutmottagning samt vid våra två ortopediska slutenvårdsavdelningar.
Vi opererar på centraloperation med egen operationspersonal och bedriver även dagortopedisk
operationsverksamhet. I vår verksamhet ryms även en omfattande paramedicinsk sektion.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.

Ersättning

Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
