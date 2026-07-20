Gipstekniker till Ortopedimottagning i Helsingborg
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2026-07-20
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Vill du arbeta med ortopedi i en verksamhet där samarbete, kompetens och patientfokus står i centrum? Nu söker vi en engagerad gipstekniker/undersköterska som vill bli en del av vårt team på Ortopedimottagningen i Helsingborg. Välkommen med din ansökan!
Verksamhetsområde (VO) ortopedi tillhör Helsingborgs lasarett och bedriver verksamhet i både Helsingborg och Ängelholm. Tyngdpunkten i Helsingborg är det akuta uppdraget medan Ängelholm är en elektiv produktionsenhet. Mottagning och vårdavdelning finns på båda orterna. I Helsingborg ingår även rehabiliteringsenheten som försörjer hela sjukhuset med arbets- och fysioterapeuter. Inom verksamhetsområdet arbetar idag cirka 280 medarbetare.
Ortopedimottagningen i Helsingborg är en mottagning med både akut och elektivt uppdrag. Här bedriver vi mottagningsarbete som innefattar allt från den unga till den äldre patienten. Vi tar hand om många olika ortopediska diagnoser till exempel olika former av frakturer, artrossjukdom i olika leder och avancerade sårbehandlingar.
På mottagningen finns olika kompetenser så som sjuksköterskor, undersköterskor, gipstekniker, operationskoordinatorer, operationssjuksköterska/undersköterska samt administratörer och medicinska sekreterare.
Vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats där våra värderingar leder oss. På vår mottagning är inte den ena dagen den andra lik. Här har vi en stark framåtanda och glädje för att utveckla vården med patientens delaktighet och patientsäkerhet i fokus.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Vi välkomnar en gipstekniker/undersköterska till oss. Hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete på en arbetsplats med hög kompetens och fint samarbete kring våra patienter. Som gipstekniker/undersköterska är du en viktig del av patientens besök på mottagningen och vidare behandling.
I din roll utför du gips- och ortosbehandling vid mottagningsbesök men också för patienter som är inneliggande på sjukhuset eller i samband med operation. Du har en central roll för helheten på mottagningen och ansvaret för gipsrummet.
Du kommer att ha ett nära samarbete med våra läkare men även med våra fysioterapeuter och barnhabilitering i olika behandlingsplaner. I rollen har vi ett brett spektrum av elevansvar och fortbildning av våra anställda, alla yrkeskategorier inkluderade.
I arbetsuppgifterna ingår även rotation ut på vår mottagning, då i rollen som undersköterska. Då har du egna patientbesök där du utför suturtagning/såromläggningar samt mottagning tillsammans med läkare, där du assisterar i olika uppgifter som till exempel ta bort gips och suturer. Du kommer också på sikt att ansvara för telefonrådgivning och 1177.
Som ny medarbetare kommer du att få en gedigen upplärning för att på bästa möjliga sätt komma in i din nya arbetsroll.
Vi använder oss av systemen Melior, OrtReg och Pasis.
För att trivas i rollen ser vi gärna att du är positivt inställd till att vid behov arbeta på våra vårdavdelningar under vardagar, helger och semesterperioder.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad gipstekniker eller undersköterska. För dig som är undersköterska krävs att du uppfyller Socialstyrelsens krav för skyddad yrkestitel, oavsett om du har läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Du behöver minst tre års arbetslivserfarenhet som undersköterska, gärna både från mottagningsarbete och avdelningsarbete. Gipsteknikerutbildning, erfarenhet som gipstekniker alternativt erfarenhet av ortopedisk vård är meriterande.
Vår enhet har stor genomströmning av patienter varje dag vilket innebär högt tempo. I din vardag sker ofta snabba förändringar och att behöva förhålla sig till dessa. Att ställa om till en ny situation kräver förmågor som helhetsperspektiv, planering och flexibilitet samt att du är trygg i dig själv. Därtill vill du ha och tar stort ansvar. Ditt engagemang och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Du har lätt för att samarbeta och vilja till utveckling och förbättringsarbete.
Då rollen innebär omfattande kontaktytor gentemot alla förekommande yrkeskategorier, är det av vikt att du har en god personkännedom och är diplomatisk i ditt sätt att agera. Ett genuint intresse för människor och ett lika genuint driv när det gäller att självständigt och i grupp hitta lösningar på problem som uppstår ser vi som en självklarhet. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
I denna process tillämpar vi löpande rekrytering. Välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig.
Lön enligt överenskommelse.
Löneintervallet är cirka 30000-38400 kr/månad, beroende på tidigare erfarenhet och/eller om sökande har gipsteknikerutbildning.
Länk till aktuella kollektivavtal hittar du nedan:
Huvudöverenskommelse (HÖK) med OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård: https://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok/huvudoverenskommelsehokmedofrsforbundsomradehalsoochsjukvard.8208.html
Allmänna bestämmelser (AB): https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Arbetstider: Måndag till torsdag 07.30-16.30, fredag 07.00-13.00.
Tillträde: 261001 eller enligt överenskommelse.
För dig som är utbildad undersköterska: För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336560". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Charlotte Yhlens gata 10 (visa karta
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251 87 HELSINGBORG Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Britt-Marie Tilling, Enhetschef mottagning 042-406 39 05 Jobbnummer
10007280