Gillar du TikTok danser eller är gymnast så kan du söka som avlösare till d
Om uppdraget:
Denna 9-åriga tjej älskar TikTok danser, dansar gärna själv, filmar, klipper ihop och lägger in på sina appar. Älskar också gymnastik, så är du gymnast är det ett plus.
Det är viktigt att du också tycker om detta för att på så sätt få lära känna denna tjej som har NPF diagnoser. Hon är mycket selektiv med vilka nya människor hon träffar, klarar inte av att umgås med killar/män så du ska vara en yngre tjej och som gillar samma saker som hon.
Du ska jobba i hemmet som avlösare där ni gör roliga saker tillsammans och kanske även hjälper henne lite med läsning och räkning medan hennes föräldrar får egen tid samt kan vara med hennes syskon.
Du stöttar även henne i matsituationer och påminner om handtvätt vid toalettbesök.
Du ska vara punktlig och hålla det du har lovat att göra då hon är rutinbunden samt hänga med i hennes svängar då hon är hyperaktiv och vill att saker ska gå fort.Publiceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
Du ska ha erfarenhet av sociala medier och då speciellt TikTok danser. Du ska gilla smink och kunna en del om det och om hur man sminkar sig men även ha förståelse för NPF diagnoser såsom låsningar och lågaffektivt bemötande.
Om tjänsten:
8 tim/månad. Ett par vardagskvällar eller helg i månaden (måndag, torsdag eller fredag från kl 16.30. En lördag dagtid fungerar också).
Tillträde snarast.
Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om shopping, gå på museum eller kanske ta en fika.
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
