Gillar du tempo och ansvar? Bli Pågensäljare i sommar
2026-04-08
Visa alla jobb hos Pågen Färskbröd AB i Umeå
Sommarjobb - Säljare / Distributör till Pågen i Umeå
Vill du ha ett aktivt, självständigt och meriterande sommarjobb där dagarna går fort och du får ta ansvar på riktigt? Då kan rollen som Pågensäljare i Umeå vara helt rätt för dig.
Vi söker nu sommarvikarier till vår verksamhet under vecka 24 till 33. Du blir en del av Sveriges största säljkår och ser till att våra färska bröd finns på plats i butik varje dag.
Det finns mycket goda möjligheter till extrajobb både före och efter sommaren.
Pågen är Sveriges ledande bageri inom färskt bröd. Varje dag levererar vi produkter som Lingongrova, Pågenlimpa och Gifflar till butiker över hela landet.
Vi är ett familjeföretag med stark gemenskap där engagemang, mod och ansvar genomsyrar allt vi gör.
Som Pågensäljare ansvarar du för både försäljning och distribution av våra produkter. Du arbetar självständigt med din rutt och har daglig kontakt med butikskunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leverera och sälja Pågens produkter till butik
Säkerställa god exponering och tillgänglighet
Bygga relationer genom daglig kontakt med butikspersonal
Planera och genomföra din arbetsdag självständigt
Arbeta mot uppsatta mål och bidra till ökad försäljning
Arbetet är praktiskt, omväxlande och fysiskt, med en kombination av försäljning och distribution.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Kan arbeta heltid vecka 24 till 33
Trivs med ansvar, tempo och ett självständigt arbetssätt
Är social, serviceinriktad och har lätt för att skapa förtroende
Är strukturerad och har god planeringsförmåga
Kommunicerar väl på svenska i tal och skrift
Har fyllt 18 år
Har B körkort
Meriterande:
C körkort och giltigt YKB
Erfarenhet av försäljning, butik eller distribution
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav. Vi ger dig den introduktion du behöver.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under vecka 24 till 33.
Arbetet innebär tidiga morgnar och en varierad arbetsvecka där vi levererar färskt bröd till butik måndag till lördag.
Arbete enligt schema där arbete vissa lördagar ingår.
Timlön enligt avtal. OB ersättning kan förekomma.
Urval sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan.
Vi undanber oss vänligen men bestämt all form av kontakt från annons och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317981".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Pågen Färskbröd AB
200 41 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
Pågengruppen AB, Pågen Färskbröd AB
Säljplanerare
Magnus Byström magnus.bystrom@pagen.se 0722281220
