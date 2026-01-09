Gillar du tempo och ansvar? Bli Pågensäljare i sommar
2026-01-09
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
, Kiruna
, Luleå
, Piteå
, Skellefteå
Vill du ha ett aktivt, självständigt och meriterande sommarjobb där dagarna går fort och du får ta ansvar på riktigt?Då kan rollen som Pågensäljare i Gällivare vara helt rätt för dig.
Vi söker nu sommarvikarier till vår verksamhet under vecka 25-33. Du blir en del av Sveriges största säljkår och ser till att våra färska bröd finns på plats i butik - varje dag.
Det finns mycket goda möjligheter till extrajobb efter sommaren.
Det här erbjuder vi digEtt självständigt och varierande sommarjobb med stort eget ansvarEn social, rörlig och händelserik arbetsdagArbete med välkända produkter som Lingongrova, Pågenlimpa och GifflarIntroduktion, upplärning och stöd från ett engagerat och erfaret teamEtt starkt varumärke i ett stabilt familjeföretag med god gemenskapMöjlighet till fortsatt extrajobb vid sidan av studierna Om rollen - PågensäljareSom säljande distributör ansvarar du för att:Leverera och sälja Pågens produkter till butikSäkerställa god varuexponering och tillgänglighetBygga goda relationer genom daglig kontakt med butikspersonalArbeta självständigt med tydliga mål - alltid med stöd från kollegorArbetet är praktiskt, omväxlande och fysiskt, med en kombination av försäljning och distribution.
Vem söker vi?Vi söker dig som:
Kan arbeta heltid vecka 25-33Trivs med ansvar, tempo och ett självständigt arbetssättÄr social, serviceinriktad och har lätt för att skapa förtroendeÄr strukturerad och har god planeringsförmågaKommunicerar väl på svenska i tal och skriftÄr över 18 årHar B-körkortTidigare erfarenhet av försäljning, butik eller distribution är meriterande - men inte ett krav. Vi lär dig det du behöver.
Anställning & villkorSommaranställning vecka 25-33Timlön enligt avtal, OB kan förekommaMöjlighet till extrajobb efter sommaren AnsökanUrval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.Sista dag att ansöka är 31/3 2026Nyfiken på rollen eller har frågor om tjänsten? Hör gärna av dig via mail till jorgen.lindmark@pagen.se
Vi undanber oss vänligen men bestämt all form av försäljning av annonsering och rekryteringstjänster i samband med denna rekrytering.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pågen Färskbröd AB
Pågengruppen AB, Pågen Färskbröd AB Kontakt
Jörgen Lindmark jorgen.lindmark@pagen.se 040-323649 Jobbnummer
9676975