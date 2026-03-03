Gillar du struktur och teknik? Vi söker provtryckare till vårt team
Jernbro Industrial Services AB / Montörsjobb / Finspång Visa alla montörsjobb i Finspång
2026-03-03
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jernbro Industrial Services AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Örebro
, Oxelösund
eller i hela Sverige
Vi söker en provtryckare till vår verksamhet i Finspång. Det här är en roll för dig som trivs med struktur, tydliga arbetsmoment och att arbeta metodiskt enligt fastställda rutiner.
Arbetet är en viktig del av vår produktionsprocess och innebär att säkerställa att rörsystem är täta och klara för drift innan de tas i bruk.
Om rollen
Som provtryckare arbetar du med tryckprovning av rörsystem i rostfritt stål och kolstål. Du förbereder systemen för provning, pluggar och trycksätter med vatten enligt instruktion samt kontrollerar att täthet och krav uppfylls.
Du märker upp enligt gällande rutiner och ansvarar för att dokumentation och rapportering i våra affärssystem blir korrekt.
Du arbetar enligt etablerade metoder och kvalitetskrav. Rollen kräver noggrannhet, fokus och ansvar i varje moment.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du trivs med tydliga arbetsprocesser och har förmåga att arbeta metodiskt över tid. Du är bekväm med att arbeta i dator och system samt förstår vikten av korrekt dokumentation.
Tidigare erfarenhet av provtryckning är inget krav - vi lär dig arbetet. Erfarenhet från industri- eller produktionsmiljö samt vana vid montering och demontering av mekaniska komponenter är meriterande.Publiceringsdatum2026-03-03Kvalifikationer
• Truckkort
• Grundläggande kunskaper i Office-program
Vi erbjuder
Hos Jernbro blir du en del av en stabil verksamhet med tydliga processer och långsiktigt fokus. Här vet du vad som förväntas av dig och du får rätt förutsättningar att göra ett bra arbete.
Du får en ordnad introduktion i rollen, stöd från erfarna kollegor och en arbetsmiljö där kvalitet och säkerhet prioriteras. Vi är en organisation med bred kompetens inom industriella tjänster, vilket skapar möjlighet att på sikt ta nästa steg för den som vill utvecklas vidare.Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Emil Lindström på 0761-197582.
Välkommen med din ansökan.
Jernbro-koncernen är Skandinaviens ledande kunskapspartner inom industriella tjänster för hållbar driftsäkerhet. Genom att förena kunskap, teknik och människor ansvarar vi för att produktion och samhällskritisk infrastruktur inte stannar - dygnet runt.
När anläggningar behöver utvecklas eller förändras leder och genomför vi varje industriellt projekt med anpassade lösningar som stärker tillförlitlighet och effektivitet. Genom industriella lösningar, optimeringsinsatser och löpande underhåll säkerställer vi att helheten fungerar och att verksamheten kan fortsätta utvecklas över tid.
Jernbro omsätter 2,5 miljarder kronor och har cirka 1 300 specialister. Vi finns lokalt på omkring 35 strategiska platser i Sverige, Norge och Danmark, där vår närhet och djupa förståelse för våra kunders processer bidrar till ökad effektivitet, långsiktig konkurrenskraft och hållbart värdeskapande.
Jernbro - garanten för en välmående skandinavisk industri. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jernbro Industrial Services AB
(org.nr 556912-0149), http://jernbro.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9775211