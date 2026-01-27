Gillar du sälj och vill guida kunder till rätt lån? Se hit!
Vill du arbeta i en roll där varje samtal gör skillnad? Trivs du i en miljö med högt tempo, tydliga mål och stort fokus på kvalitet och relation? Hos Lendo får du kombinera försäljning med rådgivning och hjälpa kunder att fatta smartare beslut kring sin privatekonomi. Här söker vi dig med pannben, säljkondis och en vilja att utvecklas långsiktigt i en affärsnära roll.
Information om företaget
Lendo är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster för lån och privatekonomi och har hjälpt hundratusentals människor att hitta bättre ekonomiska lösningar. Bolagets mission är att ge fler människor verktygen och kunskapen att fatta smarta ekonomiska beslut. Lendo präglas av ett starkt kundfokus, hög kvalitet i varje affär och en kultur där prestation, utveckling och laganda går hand i hand. Här arbetar du i en modern och värderingsdriven organisation där relationen till kunden alltid står i centrum!Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Lendo en säljande lånehandläggare till deras privatlåneavdelning. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Lendo. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Lendos önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till linnea.grass@pn.se
Du erbjuds:
En tydligt säljdriven roll med stort fokus på kvalitet, relation och behov
Ett engagerat team med högt i tak, där social samvaro och gemenskap är en naturlig del av vardagen, från gemensamma AWs till vardagligt pepp och stöd.
Möjlighet till hybridarbete, där du kombinerar arbete hemifrån med gemensamma kontorsdagar (onsdagar och torsdagar) för samarbete och teamkänsla
Goda utvecklings- och karriärmöjligheter i ett bolag som satsar långsiktigt och där du ges möjlighet att växa över tidDina arbetsuppgifter
Som lånehandläggare arbetar du aktivt med försäljning mot kunder som visat intresse för Lendos tjänster. Du följer upp med kunder via telefon och genomför en noggrann behovsanalys och anpassar låneupplägg för att hitta bästa möjliga lösning för att maximera både kundnöjdhet och affärsresultat.
Rollen präglas av hög aktivitet, många samtal per dag och ett starkt fokus på kvalitet i varje affär. Du sitter tillsammans med teamet på Lendos kontor i Stockholm och blir en viktig del av ett prestationsdrivet men varmt klimat.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av försäljning
Talar och skriver flytande på svenska och engelska
Har en avslutad gymnasieutbildning
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av försäljning inom privatlån eller telekom.
Vi tror dock att dina personliga egenskaper är det avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Lendo. Du är målmedveten och van vid att arbeta mot tydliga aktivitets- och resultatmål, vilket är centralt i en roll med hög telefonaktivitet. Du är utåtriktad och trygg i dialogen med kunder, med en naturlig förmåga att bygga förtroende över telefon. Samtidigt är du uthållig och seriös i ditt arbetssätt - du vill stanna, utvecklas och bygga något långsiktigt, både för din egen del och tillsammans med teamet!
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Centrala Stockholm
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Linnéa Grass
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665), https://www.lendo.se/ Arbetsplats
Lendo Kontakt
Linnéa Grass linnea.grass@pn.se
9706165