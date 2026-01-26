Gillar du praktiskt arbete? Bli vår nästa verkstadsarbetare
Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg
2026-01-26
Vi söker en händig och positiv verkstadsarbetare som vill utvecklas och ta nästa steg inom industrin.
Om rollen Du arbetar med varierande uppgifter såsom plåtbearbetning, svarvning och annat manuellt verkstadsarbete. Arbetet sker självständigt men i nära samarbete med kollegor. Din noggrannhet, problemlösningsförmåga och ansvarskänsla är viktiga för rollen.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av verkstads- eller mekaniskt arbete
Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar
Truckkort (ledstaplare, motvikt) och gärna traverskort
God svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och hantera tempo
Meriterande: Erfarenhet av bockmaskin och kantpress.
Som person är du: Händig, noggrann, flexibel och stresstålig med en positiv inställning och stark arbetsmoral.
Vi erbjuder: En utvecklande arbetsmiljö, möjlighet att växa inom företaget och engagerade kollegor i ett högt tempo.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
