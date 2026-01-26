Gillar du praktiskt arbete? Bli vår nästa verkstadsarbetare

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg
2026-01-26


Vi söker en händig och positiv verkstadsarbetare som vill utvecklas och ta nästa steg inom industrin.
Om rollen Du arbetar med varierande uppgifter såsom plåtbearbetning, svarvning och annat manuellt verkstadsarbete. Arbetet sker självständigt men i nära samarbete med kollegor. Din noggrannhet, problemlösningsförmåga och ansvarskänsla är viktiga för rollen.
Vi söker dig som har:

Erfarenhet av verkstads- eller mekaniskt arbete

Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar

Truckkort (ledstaplare, motvikt) och gärna traverskort

God svenska i tal och skrift

Förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och hantera tempo

Meriterande: Erfarenhet av bockmaskin och kantpress.
Som person är du: Händig, noggrann, flexibel och stresstålig med en positiv inställning och stark arbetsmoral.
Vi erbjuder: En utvecklande arbetsmiljö, möjlighet att växa inom företaget och engagerade kollegor i ett högt tempo.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!


Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7117374-1808109".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta)
418 79  GÖTEBORG

Arbetsplats
Wrkfrc

Jobbnummer
9705355

