Gillar du ordning, kundkontakt och teknik? Vi söker leveranskoordinator
Om jobbet StjärnaFyrkant är en av Sveriges ledande återförsäljare inom telefoni, fordonslösningar och moderna kommunikationstjänster med företag som våra kunder. Vårt mål är att göra vardagen enklare för våra kunder. De ska alltid kunna ringa oss, få hjälp direkt och slippa tänka på tekniken. Vi tar hand om den så att de kan fokusera på sin verksamhet.
Vi söker nu en leveranskoordinator till vårt huvudkontor i centrala Malmö. Du får en roll där administration möter kundkontakt, och där ditt arbete gör stor skillnad för både kunder och kollegor runt om i landet.
Arbetsuppgifter och ansvar * Hantera ordrar inom våra Cloud-tjänster, exempelvis körjournal, komradio och molnväxel * Koordinera leveranser tills allt är klart och kunden är igång * Hantera ordrar som kommer in via vår webbshop * Ge support till slutkunder i samband med ordrar och leveranser * Stötta våra kontor i landet med frågor kring samma områden * Hålla enklare utbildningar för kunder och kollegor
Vem är du? Vi söker en person som trivs med struktur, ordning och administration, men som också tycker att det är kul att prata med kunder och hjälpa till när det behövs. Du har erfarenhet av liknande arbete sedan tidigare, gärna från telekom, IT eller fordonslösningar.
Du känner igen dig i detta: * Du är noggrann och gillar att ta ansvar * Du är trygg i kundkontakt, både i telefon och mail * Du lär dig system snabbt och jobbar systematiskt * Du är pedagogisk och kan förklara saker på ett enkelt sätt * Du tycker om att arbeta tillsammans med andra och bidra till förbättringar
Det är ett plus om du har arbetat med telefoni eller fordonslösningar, men det är inget krav.
Varför jobba hos oss? Hos oss får du en modern arbetsplats, ett engagerat team och en vardag där du alltid lär dig nya saker. Vi är ett växande företag som satsar på utveckling, både tekniskt och för våra medarbetare. Du får vara med och skapa ännu bättre leveranser och service för våra kunder.
Vi erbjuder: * En central arbetsplats i Malmö * Stöttning, introduktion och utbildning * En arbetsmiljö med bra stämning och ett team som hjälper varandra * Gemensamma aktiviteter som frukostar, after works och årliga konferenser
Tjänsten är på heltid och vi vill gärna att du kan börja så snart som möjligt.
