Gillar du möten med människor? Vi söker butikspersonal!
Junglia AB / Butikssäljarjobb / Luleå
2025-10-06
ingen dag är den andra lik i butik. Du möter nya människor, löser problem, håller ordning och hjälper kunder att hitta det de inte visste att de behövde.
Vi letar efter dig som gillar när det händer saker, som håller tempot uppe och samtidigt bjuder på ett leende.
Det här är ett specifikt uppdrag - du blir anställd direkt av företaget.
Junglia hanterar rekryteringen.
Dina uppgifter
Hjälpa kunder och ge personlig service
Fylla på varor, skylta om och hålla rent
Hantera kassan
Vara en del av ett team där alla hjälps åt
Vem är du?
Du är social, stresstålig och tycker om att jobba med människor
Du behöver inte ha butikserfarenhet - rätt inställning är viktigast
Svenska i tal och skrift är ett krav
Punktlighet och ansvar är en självklarhet
Ansökan - snabbt och enkelt
Så här söker du:
Skapa ett digitalt CV på: www.junglia.com
Fyll i alla uppgifter och ladda upp ett foto
Kopiera länken till ditt digitala CV
Skicka ett mejl till: jobb@junglia.se
Ämnesrad: Butikspersonal + Ditt namn
Glöm inte att inkludera länken till ditt digitala CV i mejlet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: jobb@junglia.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
972 32 LULEÅ Jobbnummer
9543300