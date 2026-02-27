Gillar du montage, resor och varierande projekt? Bli Resemontör hos SGA!
Om kundföretaget
SGA Conveyor Systems grundades 1990 och har sitt huvudkontor i Kinna. Företaget utvecklar, tillverkar och installerar transport- och automationslösningar som effektiviserar produktion och internlogistik hos industriföretag och e-handelsaktörer i Sverige och internationellt. Med över 30 års erfarenhet är SGA en stabil och innovativ partner som levererar kvalitet från idé till färdig anläggning.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Resemontör arbetar du främst ute hos kund med montering och installation av transport- och automationslösningar. Projekten genomförs med hög kvalitet och enligt tidsplan. Du blir en viktig representant för SGA ute på plats hos kund och bidrar till att skapa långsiktiga relationer genom ett professionellt och lösningsorienterat arbetssätt. Under projekten kan det även förekomma mekaniskt arbete samt förmontage i verkstaden i Kinna.
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
• Installation och montage av transportörsystem hos kund
• Mekanisk montering utifrån ritningar
• Felsökning, justering och driftsättning
• Samarbete i projektteam
• Förberedande mekaniskt arbete i verkstad vid behov
Tjänsten innebär regelbundna resor och en stor del av arbetstiden är förlagd ute hos kund, vilket gör rollen både varierad och dynamisk.
Arbetstid: Dagtid.
Omfattning: Heltid, 100%. Tjänsten är en hyrrekrytering med god chans att bli överanställd hos kund.
Start: Enligt överenskommelse.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med ett rörligt arbete och gillar att jobba ute hos kund. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och trygg i din roll. Som Resemontör representerar du företaget, därför är du serviceinriktad, professionell och lätt att samarbeta med. Du arbetar noggrant och med fokus på kvalitet.Kvalifikationer
• Erfarenhet av montage eller mekaniskt arbete
• Förmåga att läsa och förstå ritningar
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av maskininstallation eller resande montage
• Kunskaper inom maskinel eller el
• Svetskunskaper
• Truckkort, Heta arbeten eller certifikat för mobila arbetsplattformarOm företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt.
Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet. Denna tjänst är en hyrrekrytering med god chans att bli överanställd hos kund.
Vid frågor kan du kontakta Ellen Eriksson via mail, ellen@firstpersonal.se
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
