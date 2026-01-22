Gillar du maskiner och metall? Bli maskinoperatör hos vår kund!
Om kundföretaget
Vi söker nu maskinoperatörer till vår kund strax utanför Borås. Verksamheten bedriver industriell produktion inom metallbearbetning och vill nu utöka personalstyrkan. Här erbjuds en strukturerad arbetsmiljö med fokus på kvalitet och säkerhet.
Som maskinoperatör arbetar du i produktionen med ansvar för att köra och övervaka maskiner inom metallbearbetning. Tillsammans med kollegor, skiftledare och underhåll säkerställer du ordning, säkerhet och ett effektivt produktionsflöde.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
• Start, inställning och övervakning av maskin
• Hantering av material och detaljer i metall
• Löpande kvalitetskontroller enligt ritning och instruktion
• Mätning och kontroll av toleranser
• Felsökning och rapportering av produktionsavvikelser
Arbetstid: Skiftarbete, heltid 100 %
Placering: Strax utanför Borås
Startdatum: Enligt överenskommelse
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet från metallindustrin och som trivs med ett praktiskt arbete. Du är noggrann, ansvarstagande och har förståelse för kvalitet, toleranser och säkerhetskrav.Kvalifikationer
• Erfarenhet som maskinoperatör inom metall eller liknande industriell produktion
• Erfarenhet av metallbearbetning eller metallproduktion
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Körkort och tillgång till bil
Meriterande:
• Erfarenhet av CNC-styrda maskiner (svarv, fräs, press, bock eller liknande)
• Förmåga att läsa ritningar och förstå toleranser
• Erfarenhet av mätutrustning (skjutmått, mikrometer m.m.)
• Truck- eller traverskort
• Teknisk utbildning inom industri eller verkstad
Vi söker en person som är pålitlig, kvalitetsmedveten och som vill utvecklas.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum
Vid frågor kan du kontakta oss via mail, info@firstpersonal.se
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
