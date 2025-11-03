Gillar du frisk luft och bra kollegor? Bli vår nya ventilationsmontör!
2025-11-03
Hos Storfors Plåt letar vi efter fler ventilationsmontörer som vill ha ett omväxlande jobb, schysta kollegor och en arbetsdag som känns meningsfull.
Hos oss får du en varierad och utvecklande vardag där du arbetar med allt från montage av ventilationskanaler och fläktar till att hitta smarta tekniska lösningar för att skapa effektiva luftflöden. Ena dagen kan du vara ute på serviceuppdrag, nästa dag del av ett större entreprenadprojekt.
Vem är du?
Du är en praktiskt lagd person som gillar att göra saker ordentligt. Du trivs när det är lite tempo, men håller ändå koll på detaljerna. Du gillar att samarbeta, men har inga problem att ta ansvar och köra på själv när det behövs.
Vi tror att du har:
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Extra plus om du har:
Erfarenhet som ventilationsmontör
Erfarenhet från bygg eller installation
Vad vi erbjuder
En trygg arbetsplats där vi prioriterar säkerhet, trivsel och kvalitet
Varierande arbetsuppgifter där ingen dag är den andra lik
Möjlighet till fortbildning och att växa i din roll
Ansök senast: Snarast - urval sker löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt kandidater.
Maila ditt CV och personliga brev till: Niclas.Almquist@outlook.com
Märk gärna din ansökan med "Ventilationsmontör Luleå" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Niclas.Almquist@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storfors Plåtslageri AB
(org.nr 556084-9795), https://www.storforsplat.se/index.php/jobba-hos-oss
Maskinvägen 23 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR
Niclas Almquist Niclas.Almquist@outlook.com 070-687 29 66 Jobbnummer
9585729