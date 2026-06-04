Gillar du fiske, fotboll och /eller musik? Bli kontaktperson
Sigtuna kommun, Sysselsättning, boendestöd, avlösarservice, ledsagning, fam.stöd / Vårdarjobb / Sigtuna Visa alla vårdarjobb i Sigtuna
2026-06-04
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Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård- och omsorgsförvaltningen ger service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen bedriver verksamhet inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, anhörigstöd och myndighetsutövning. Allt arbete utförs med invånaren i fokus med utgångspunkt i värdegrunden; bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet. Tillsammans gör vi varandra bra och arbetar för att uppnå vård- och omsorgsförvaltningens vision livskvalitet hela livet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Som kontaktperson fungerar du främst som en vän och medmänniska.
Du finns som ett stöd och samtalspartner, ger råd i vardagsfrågor, stöttar personen till ett aktivt liv utanför hemmet tex genom att göra roliga saker tillsammans. Allt för att minska den sociala isolering som förekommer.
Ni träffas två tillfällen per månad (två till fyra timmar per gång)
När och vart ni träffas samt vad ni hittar på, bestämmer ni tillsammans.
Uppdraget är ideellt, men du får ersättning för din insats i form av arvode och omkostnadsersättning enligt SKR:s riktlinjer.
Kundbeskrivning:
En 40 årig man med psykisk ohälsa som tycker om musikevenemang, prata fiske och fotboll samt spela gitarr hemma.Kvalifikationer
För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du är lyhörd och empatisk samt har ett lugn, mycket tålamod och är duktig på att motivera. Du bör ha ett stort engagemang för människor och en vilja att skapa en relation som varar under en längre tid.
Varför bli kontaktperson?
Du gör något som verkligen betyder något för en annan människa
Du bidrar till ett mer inkluderande och omtänksamt samhälle
Är du redo att göra skillnad ? Hör av dig så berättar vi mer.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Före erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330000". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Kommun
(org.nr 212000-0225), https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/funktionshinder/kontaktperson
195 85 MÄRSTA Arbetsplats
Sigtuna kommun, Sysselsättning, boendestöd, avlösarservice, ledsagning, fam.stöd Kontakt
Samordnare
Therese Longhurst therese.longhurst@sigtuna.se 0859126774 Jobbnummer
9947524