Gillar du ett aktivt jobb med variation? Enerco söker saneringstekniker!
Professionals Nord Norra Norrland AB / Fordonsförarjobb / Piteå Visa alla fordonsförarjobb i Piteå
2026-08-04
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Enerco i Piteå söker en driven saneringstekniker till vårt engagerade team. Här får du vara med och lösa spännande uppdrag, arbeta nära kollegor i ett personligt arbetsklimat med korta beslutsvägar och direkt kundkontakt – där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi söker dig som trivs med fysiskt arbete, inte räds att hugga i där det behövs och motiveras av att se konkreta resultat av ditt arbete varje dag. Låter de som något för dig – tveka inte, ansök idag!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Enercos räkning en saneringstekniker. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Enerco under 6 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Enercos önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till matilda.lindfors@pn.se
(mailto:matilda.lindfors@pn.se
)
Du erbjuds
Variation och utmaning – ingen dag är den andra lik, med spännande och praktiska uppdrag.
Engagerat team – nära samarbete, korta beslutsvägar och härlig sammanhållning.
Givande roll – arbeta med kroppen, se konkreta resultat och bidra direkt till kundlösningar.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Som saneringstekniker hos Enerco kommer du att arbeta med varierande och praktiska uppdrag där både teknik och fysisk arbetsinsats spelar en viktig roll. Du kommer bland annat att utföra industrisanering, arbeta i brunnar och hantera kombibilar för sugning av både vått och torrt material. Arbetet innebär direkt kundkontakt och ansvar för att uppdragen genomförs säkert och effektivt, där dokumentation och riskanalyser registreras i företagets system. Tjänsten är fysiskt utmanande och kräver att du är beredd att hugga i där det behövs, samtidigt som du bidrar till ett tryggt och sammansvetsat team.
Vi söker dig som
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Enerco. Vi söker dig som trivs i en fysisk och praktisk roll, som inte är rädd för att arbeta med kroppen och som drivs av att se konkreta resultat av ditt arbete. Du är social, flexibel och uppskattar att arbeta i ett engagerat team med korta beslutsvägar. Du har ett sinne för säkerhet, är noggrann i dokumentation och trivs med variation i arbetsdagarna där ingen dag är den andra lik.
Krav för tjänsten:
C-körkort
YKB (yrkeskompetensbevis)
Meriterande:
ADR Tank
ADR Grund
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Piteå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Matilda Lindfors / matilda.lindfors@pn.se
(mailto:matilda.lindfors@pn.se
)
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på matilda.lindfors@pn.se
(mailto:matilda.lindfors@pn.se
)
#enerco #saneringstekniker #professionals-nord Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650)
943 36 ÖJEBYN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enerco Group Norrbotten Kontakt
Konsultchefsassistent
Matilda Lindfors matilda.lindfors@pn.se +46701407818 Jobbnummer
10020531