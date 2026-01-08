Gillar du djur & natur och vill jobba hos vår kille i Bullaren?
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falköping
2026-01-08
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lugn, lyhörd, engagerad och har stort ansvarstagande. Vi ser gärna att du är flexibel kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos vår kille i 19-års åldern bosatt i Bullarebygden
har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har körkort och egen bil för att ta sig till arbetsplatsen
har erfarenhet av autism och epilepsi
ej allergisk mot pälsdjur
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
har erfarenhet av att kommunicera med hjälp av bildstöd eller liknande
är aktiv och har mycket god fysik
delar kundens intressen av djur, sång och att vara ute i naturen
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" och tjänsten är på ca 55% respektive 25%. Tjänsten innebär arbete under dagtid, kvällstid. Det finns goda chanser till att arbeta mer vid kollegors frånvaro.
2 TJÄNSTER ca 55%V1: tisdag, onsdag, torsdag 15.15-20.30V2: måndag, fredag 15.15-20.30 samt lördag och söndag 10.30-20.30V3: som vecka 1V4: som vecka 21 TJÄNST på ca 25%varannan vecka: måndag, fredag 15.30-22.00varannan vecka: torsdag 15.30-22.00
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Omgående start, så vänta inte med din ansökan, urval sker löpande.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig: Annika Kroon, annika.kroon@humana.se Så ansöker du
