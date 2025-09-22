Gillar du bilar och problemlösning? Sök rollen som provcellsingenjör!

Professionals Nord Stockholm AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2025-09-22


Skruvar du gärna i garaget på fritiden eller på jobbet - men är redo för nästa steg? Vi söker dig som älskar att förstå hur saker fungerar, är praktiskt lagd och vill utvecklas i en teknisk roll med både händerna och hjärnan. Här får du möjligheten att arbeta med testning och utveckling av fordon. Sök redan idag då vi arbetar med löpande urval!

Du erbjuds:

En bred och utvecklande roll där du får arbeta både praktiskt och analytiskt

Ett erfaret team som stöttar din utveckling

Möjlighet att jobba med spjutspetsteknik inom drivlina

Schyssta villkor, kollektivavtal och bra förmåner

Arbetstider enligt skiftschema (2-, 3- eller 4-skift)

Publiceringsdatum
Arbetsuppgifter
Detta är en varierad tjänst där du kombinerar praktiska arbetsuppgifter med felsökning, analys och teknisk problemlösning. Du jobbar nära både kollegor och kund, i en miljö där kvalitet, nyfikenhet och samarbete står i fokus. Detta är en direktrekrytering till vår kund. Mer information om företaget och rollen får du under rekryteringsprocessen. Exempel på arbetsuppgifter:

Förbereda, installera, och övervaka provobjekt

Kalibrering, underhåll & service av provobjekt och provcell

Felsöka när något inte fungerar och vara med och hitta lösningar

Hålla koll på mätvärden och hjälpa till att analysera resultaten

Arbeta tillsammans med ingenjörer och ibland direkt med kund

Dokumentera det du gör så att testerna håller hög kvalitet

Hjälpa till med att ta emot leveranser och få allt på plats inför provning

Utföra praktiska moment på både utrustning och testobjekt

Vi söker dig som:

Har praktisk erfarenhet av att meka med fordon - på jobbet eller på fritiden

Har god förståelse för fordon och hur de är uppbyggda

Tycker om att lösa problem och förbättra arbetssätt

Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska

Har B-körkort

Trivs med skiftarbete

Det är ett plus om du har eftergymnasial teknisk utbildning eller erfarenhet från testmiljö, men viktigast är din nyfikenhet, noggrannhet och vilja att utvecklas.

START: OmgåendeOMFATTNING: HeltidSTAD: SödertäljeURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Linnéa Grass

Information om tjänsten:
Professionals Nord söker i samarbete med vår kund en provcellsingenjör. Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos företaget. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten skickas till linnea.grass@pn.seSök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på linnea.grass@pn.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Professionals Nord Stockholm AB (org.nr 559334-4665)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
AVL MTC Motortestcenter AB

Kontakt
Linnéa Grass
linnea.grass@pn.se

Jobbnummer
9519534

