Gillar du bilar och problemlösning? Sök rollen som provcellsingenjör!
Professionals Nord Stockholm AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2025-09-22
Skruvar du gärna i garaget på fritiden eller på jobbet - men är redo för nästa steg? Vi söker dig som älskar att förstå hur saker fungerar, är praktiskt lagd och vill utvecklas i en teknisk roll med både händerna och hjärnan. Här får du möjligheten att arbeta med testning och utveckling av fordon. Sök redan idag då vi arbetar med löpande urval!
Du erbjuds:
En bred och utvecklande roll där du får arbeta både praktiskt och analytiskt
Ett erfaret team som stöttar din utveckling
Möjlighet att jobba med spjutspetsteknik inom drivlina
Schyssta villkor, kollektivavtal och bra förmåner
Arbetstider enligt skiftschema (2-, 3- eller 4-skift)Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Detta är en varierad tjänst där du kombinerar praktiska arbetsuppgifter med felsökning, analys och teknisk problemlösning. Du jobbar nära både kollegor och kund, i en miljö där kvalitet, nyfikenhet och samarbete står i fokus. Detta är en direktrekrytering till vår kund. Mer information om företaget och rollen får du under rekryteringsprocessen. Exempel på arbetsuppgifter:
Förbereda, installera, och övervaka provobjekt
Kalibrering, underhåll & service av provobjekt och provcell
Felsöka när något inte fungerar och vara med och hitta lösningar
Hålla koll på mätvärden och hjälpa till att analysera resultaten
Arbeta tillsammans med ingenjörer och ibland direkt med kund
Dokumentera det du gör så att testerna håller hög kvalitet
Hjälpa till med att ta emot leveranser och få allt på plats inför provning
Utföra praktiska moment på både utrustning och testobjekt
Vi söker dig som:
Har praktisk erfarenhet av att meka med fordon - på jobbet eller på fritiden
Har god förståelse för fordon och hur de är uppbyggda
Tycker om att lösa problem och förbättra arbetssätt
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Har B-körkort
Trivs med skiftarbete
Det är ett plus om du har eftergymnasial teknisk utbildning eller erfarenhet från testmiljö, men viktigast är din nyfikenhet, noggrannhet och vilja att utvecklas.
START: OmgåendeOMFATTNING: HeltidSTAD: SödertäljeURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Linnéa Grass
Information om tjänsten:
Professionals Nord söker i samarbete med vår kund en provcellsingenjör. Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos företaget. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten skickas till linnea.grass@pn.se
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på linnea.grass@pn.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AVL MTC Motortestcenter AB Kontakt
Linnéa Grass linnea.grass@pn.se Jobbnummer
9519534