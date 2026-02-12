Gillar du bilar? Bli vår nästa fordonshanterare!

365 BTS AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-02-12


Till vår kunds verksamhet söker vi en engagerad och ansvarsfull terminalarbetare för hantering av fordon i norra Stockholm.

Beskrivning av rollen:
Som biltvättare är din främsta uppgift att förbereda bilar så de ska går att fotograferas för annonsering.

Dina arbetsuppgifter
Tvätta bilar enligt instruktioner
Ta bort dekaler
Byta hjul
Starta bilar med "booster"
Ladda/tanka bilar
Parkera om bilar

Krav på dig som söker:
Noggrann
Grundläggnde dator och telefonvana
Allmän tekniskt kunnig och intresse kring bilar
Erfarenhet av fordonstvätt
B-körkort
Svenska eller engelska i både tal och skrift
Vid anställning kommer vi begära utdrag ur polisregistret

Kavla upp ärmarna och sök nu!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: jobb@365bts.se

Arbetsgivare
365 BTS AB (org.nr 559069-0334)
Upplagsvägen 32 (visa karta)
117 55  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9738981

