Gillar du bilar? Bli vår nästa fordonshanterare!
365 BTS AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
Till vår kunds verksamhet söker vi en engagerad och ansvarsfull terminalarbetare för hantering av fordon i norra Stockholm.
Beskrivning av rollen:
Som biltvättare är din främsta uppgift att förbereda bilar så de ska går att fotograferas för annonsering. Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Tvätta bilar enligt instruktioner
Ta bort dekaler
Byta hjul
Starta bilar med "booster"
Ladda/tanka bilar
Parkera om bilar
Krav på dig som söker:
Noggrann
Grundläggnde dator och telefonvana
Allmän tekniskt kunnig och intresse kring bilar
Erfarenhet av fordonstvätt
B-körkort
Svenska eller engelska i både tal och skrift
Vid anställning kommer vi begära utdrag ur polisregistret
Kavla upp ärmarna och sök nu! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: jobb@365bts.se Arbetsgivare 365 BTS AB
(org.nr 559069-0334)
Upplagsvägen 32 (visa karta
)
117 55 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9738981