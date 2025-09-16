Gillar du att vara i sagans värld. Hej! Jag är en tonårskille på 19 år som
Karin Ståhlnacke Juridik AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2025-09-16
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karin Ståhlnacke Juridik AB i Kristianstad
, Karlshamn
, Sjöbo
, Eslöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans - som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig - både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten. Om arbetet innebär insatser åt barn krävs även att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret, i enlighet med gällande lagstiftning.
Hej!
Jag är en tonårskille på 19 år som bor tillsammans med min familj i Tollarp. Mina utmaningar är autism, en kraftig hörselnedsättning, synskada (blind) samt diabetes. Detta medför att jag har ett stort hjälpbehov av dig som assistent. En person som alltid kan stå vid min sida och som jag kan känna mig trygg bredvid!
Jag älskar att lyssna på sagor och fantisera tillsammans med dig. Mina favoriter är Thomas tåg, My Little Pony, Star Wars och Minioner. Som person behöver du på så sätt kunna läsa, förstå och tala det svenska språket obehindrat. Jag älskar när vi tillsammans lever oss in i olika sagovärldar, där du emellanåt går in i olika karaktärer och låter fantasin flöda! Du får gärna skapa och hitta på dina egna sagor - Jag lyssnar och drömmer mig bort allt jag bara kan!
För att jobba med mig behöver du vara lugn, ansvarstagande. Men också ha ditt barnasinne kvar! Vi ser gärna att du är en trygg och stabil person som är flexibel och har en god förmåga att ta egna initiativ. Arbetet kräver ett stort tålamod med en nyfikenhet och en vilja om att ständigt lära sig nytt!
Tjänsten jag söker assistent till är 70%. Arbetspassen förekommer såväl dag- och kvällstid och helger. Kan förekomma nattpas (med 3 timmars väntetid). Vissa dagar under veckan jobbar vi dubbelbemanning.
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas att du vill bli en del av ett härligt arbetsteam!
Skicka in ansökan med CV och personligt brev.
Har du några frågor så är du välkommen att maila till sylvia@ksjab.se
eller att ringa Sylvia Wallin Holmqvist på 073-706 49 94. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karin Ståhlnacke Juridik AB
(org.nr 559281-3777) Arbetsplats
KSJ AB Kontakt
Sylvia Holmqvist 0737064994 Jobbnummer
9510188