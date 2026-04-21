Gillar du att skruva och bygga? Bli vår nya fordonsmontör!
2026-04-21
Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker nu en engagerad fordonsmontör till en av våra kunder i Skurup.
Är du praktiskt lagd, gillar teknik och vill arbeta med att bygga och anpassa tunga fordon?
Då kan detta vara jobbet för dig.
I rollen får du arbeta med varierande och utvecklande arbetsuppgifter där du är en viktig del i att färdigställa fordon efter kundens specifika behov. Du kommer att montera, justera och anpassa olika komponenter - alltid med fokus på kvalitet och noggrannhet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Montering av komponenter och system på chassi och kaross, exempelvis axlar, motorer, bromsar och hydraulik
• Anpassning och installation av tillbehör enligt kundens önskemål
• Funktionskontroller, enklare felsökning samt justeringar
• Tolkning av tekniska ritningar och arbete efter monteringsinstruktioner
• Vid behov kan även svetsning (MIG/MAG) samt arbete inom hydraulik och el förekomma
Arbetstid: Dagtid
Start: Enligt överenskommelseOm företaget
Företaget specialiserar sig på lastbilspåbyggnationer och utvecklar skräddarsydda, kundanpassade lösningar utifrån varje verksamhets specifika behov och önskemål.Profil
Som person är du noggrann, praktiskt lagd och har ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Du trivs lika bra med att arbeta självständigt som tillsammans med andra och är flexibel samt nyfiken på att utvecklas och lära dig nya arbetsmoment.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av fordonsmontering, verkstadsarbete eller mekaniskt arbete - gärna med inriktning mot tunga fordon
• God förmåga att läsa ritningar och arbeta med teknisk montering
• Grundläggande kunskaper inom el, hydraulik eller pneumatik (meriterande)
B-körkort är ett krav
Vi arbetar löpande med urvalet och kontaktar endast de kandidater som uppfyller kraven för tjänsten.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
