Gillar du att skruva och bygga? Bli vår nya fordonsmontör!
Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker nu en noggrann och tekniskt nyfiken fordonsmontör till en av våra kunder i Skurup.
Vi letar efter dig som gillar praktiskt arbete och vill vara med och montera, anpassa och bygga på tunga fordon efter kundens behov. I rollen arbetar du med varierande arbetsuppgifter kopplade till montering, anpassning och färdigställande av fordon.
I ditt arbete kommer du bland annat att arbeta med:
• Montering av komponenter och system på chassi och kaross, exempelvis axlar, motorer, bromsar och hydraulik
• Anpassning och installation av tillbehör enligt kundspecifikation
• Funktionskontroller, enklare felsökning och justeringar
• Tolkning av tekniska ritningar samt arbete efter monteringsinstruktioner
• Vid behov kan även svetsning (MIG/MAG) förekomma, liksom moment inom hydraulik och el
Arbetstid: Dagtid
Start: Enligt överenskommelseOm företaget
Företaget specialiserar sig på lastbilspåbyggnationer och utvecklar skräddarsydda, kundanpassade lösningar utifrån varje verksamhets specifika behov och önskemål.Profil
Som person är du noggrann, praktiskt lagd och har ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Du trivs lika bra med att arbeta självständigt som tillsammans med andra och är flexibel samt nyfiken på att utvecklas och lära dig nya arbetsmoment.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av fordonsmontering, verkstadsarbete eller mekaniskt arbete - gärna med inriktning mot tunga fordon
• God förmåga att läsa ritningar och arbeta med teknisk montering
• Grundläggande kunskaper inom el, hydraulik eller pneumatik (meriterande)
B-körkort är ett krav
Vi arbetar löpande med urvalet och kontaktar endast de kandidater som uppfyller kraven för tjänsten.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20629". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Patricia Wendel patricia.wendel@ikett.com Jobbnummer
9820805