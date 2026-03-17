Gillar du att skruva? Bli mekaniker hos FMV i Kiruna
2026-03-17
Är du en erfaren mekaniker som vill fortsätta utvecklas - eller har du ett stort intresse för teknik och vill ta steget in i branschen? FMV i Kiruna söker nu fler mekaniker till sitt team. Här får du arbeta med stora industrimaskiner, varierande projekt och ett sammansvetsat team där kunskap delas och utveckling uppmuntras.
Information om FMV och tjänsten
Fredriksson Mek & Vulk är en komplett leverantör inom industriservice, mekanik och bygg. Företaget arbetar med tillverkning, montage, reparation och underhåll av utrustning och anläggningar inom gruvdrift och processindustri. Med en stark organisation och bred kompetens kan FMV både ta helhetsansvar för entreprenader och leverera specifika industritjänster.
Hos FMV är människorna det viktigaste. Företaget har en öppen kultur där olikheter ses som en styrka och där medarbetarna ges möjlighet att växa i sina roller genom utbildning och kompetensutveckling.
I Kiruna arbetar cirka 40 mekaniker ute i fält tillsammans med arbetsledare, projektledare och stödfunktioner. Uppdragen utförs främst i Kiruna med omnejd, men det förekommer även arbeten i Gällivare (dagsresor). För att du ska få bästa möjliga start erbjuds en trygg och strukturerad introduktion där du får komma in i både företaget, arbetssätten och rollen på ett bra sätt, med stöd från erfarna kollegor.
Rekryteringen hanteras av Professionals Nord. FMV:s önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till hanna.degerhall@pn.se Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
Som mekaniker hos FMV arbetar du med service, underhåll och reparation av industrimaskiner och utrustning kopplad till tung industri ute hos företagets kunder. Arbetsuppgifterna är varierande och kan bland annat bestå av att:
Utföra mekaniskt underhåll på större industrimaskiner
Reparera och byta maskindelar
Arbeta med kontroller och förebyggande underhåll
Felsöka mekaniska problem i anläggningar och utrustning
Samarbeta nära kollegor ute på olika industriprojekt
Du arbetar i huvudsak måndag-fredag 06:30-15:00, men det kan även förekomma skiftarbete.
Du erbjuds
Hos FMV får du möjlighet att utvecklas i en stabil och växande verksamhet där personalen står i centrum.
Du erbjuds bland annat:
Introduktion och möjlighet att lära dig yrket på plats
Internutbildningar och kompetensutveckling
En familjär arbetsmiljö med stark gemenskap
Friskvårdsbidrag och förmånscykel
Gemensamma aktiviteter med kollegor, exempelvis fjällresor
Kollektivavtal via IF Metall
Vi söker dig som
Vi söker framför allt rätt person. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet som mekaniker, men du har ett genuint intresse för teknik och mekanik och vill lära dig mer.
Vi tror att du:
Har ett praktiskt intresse, kanske gillar att skruva eller arbeta med verktyg
Är nyfiken och vill utvecklas i din yrkesroll
Är självgående och trygg i att ta ansvar tillsammans med en kollega
Är ödmjuk, lösningsorienterad och gillar att arbeta i team
Har en positiv inställning och vilja att ta för dig i arbetet
Har du gått industriprogrammet eller har annan teknisk bakgrund är det meriterande, men inget krav för tjänsten.
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll, vilket inkluderar kontroll av belastningsregistret.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Kiruna
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Hanna Degerhäll / hanna.degerhall@pn.se
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fredriksson Mek & Vulk AB Kontakt
Hanna Degerhäll hanna.degerhall@pn.se Jobbnummer
9801651