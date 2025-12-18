Gillar du att meka med bilar? Då har vi jobbet för dig.
2025-12-18
Är du vår nästa bilinredare med kunskap inom bilelektronik? Kom och bli en del av vårt team i Jönköping!
Vår kund säljer och monterar bilinredning i fordon såsom yrkesfordon, skåpbilar m.m. De erbjuder hyllsystem, dubbelgolv, elektronikutrustning m.m. beroende på vad just du behöver i ditt fordon.
Tjänstebeskrivning
Är du erfaren inom bilelektronik och bilinredning?
Vi söker en noggrann och lösnings orienterad montör för att ansluta till vårt, sammansvetsade team i Jönköping.
Hos vår kund arbetar vi med att utrusta yrkesfordon, främst transportbilar och skåpbilar, med skräddarsydda och hållbara bil inredningar.
Arbetet är ofta anpassade efter kundens specifika behov, så här får du verkligen chans att utvecklas och använda din kreativitet.
Du kommer att hantera både bil inredning och bilarnas elektriska system, inklusive installationer av anpassad belysning och annan special elektronik.
Vi söker någon med god kunskap inom bilelektronik i motorfordon, som trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Noggrannhet, initiativförmåga och en problemlösande inställning är viktiga egenskaper för denna roll.Kvalifikationer
Vi ser att du har en stark teknisk bakgrund och en utbildning inom fordonselektronik eller motsvarande.
Du är praktiskt lagd och har en naturlig fallenhet för att lösa problem.
Din förmåga att arbeta självständigt och samtidigt vara en del av ett team är en av dina starka sidor.
Du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade arbetsförhållanden samtidigt som du bibehåller en positiv attityd.
Du tycker om att arbeta med händerna och har en passion för att montera och meka med fordon.
Du har grundläggande kunskaper i bilelektronik.
B-körkort är ett krav, och har du dessutom travers- och truckkort är det meriterande.
Svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av att jobba självständigt och lösa problem på plats.
Du som söker detta jobb är även en god och inkluderande kollega som bidrar till att alla trivs på sin arbetsplats.
Du har några års erfarenhet av att meka med fordon.
Vid tillsättande av denna tjänst läggs stor vikt på personlig lämplighet.
Låter detta som jobbet för dig? Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att träffa dig!
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Ersättning
